Країна Європи урізає виплати спонсорам українців: біженці можуть залишитися без житла

Українці можуть залишитися без житла / © Associated Press

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Від 2027 року Велика Британія скоротить фінансування програми прийому українських біженців Homes for Ukraine, через що українці, які мешкають у громадян країни, побоюються залишитися без даху над головою.

Про це повідомляє The Guardian.

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Щомісячні виплати людям, які приймають українців у рамках програми Homes for Ukraine, від наступного року знизять від 350 до 100 фунтів стерлінгів.

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В уряді пояснюють зміни переходом програми від екстреної допомоги до довгострокової моделі підтримки. Водночас влада припускає, що господарі можуть перейти до звичайних орендних відносин і почати стягувати з українців платню за житло.

Для частини біженців нова система створює серйозну невизначеність.

Самі британські сім’ї, які приймають українців, також стурбовані змінами. Один із учасників програми у Грінвічі заявив, що після втрати роботи виплати стали для нього суттєвою підтримкою, хоча гроші не були причиною, через яку він погодився прийняти українців.

Деякі учасники Homes for Ukraine вважають, що перехід до комерційної оренди змінить суть програми.

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«Коли біженці приїжджають з України, вони перебувають у стані шоку, їм потрібен час, щоб адаптуватися та вивчити мову. Якщо прийом людей перетвориться на більш комерційні орендні відносини, я вважаю це жорстоким», — заявила Наталія Румянцева, яка приймає у себе матір.

Програма Homes for Ukraine діє від 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. За даними The Guardian, через неї підтримку отримали близько 181 тисяч із 234 тисяч українців, які шукали притулок у Великій Британії.

Українці за кордоном — останні новини

Американські законодавці виступили проти повернення українців до країни у війні та запропонували подовжити дію програми TPS.Згідно з даними Інституту міграційної політики, станом на лютий 2026 року TPS у США мали понад 101 тис. українців.

Власники цього статусу захищені від депортації федеральними органами США, зокрема Імміграційною та митною поліцією США (ICE), а також отримують право на роботу. Водночас TPS не дає можливості автоматично отримати постійне місце проживання чи громадянство США. Наразі цей статус поширюється, зокрема, на громадян Сальвадору, Лівану, Судану, України та Венесуели.

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Уряд Польщі до 2028 року не планує індексувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою «800 Плюс», яка надається, зокрема, і біженцям з України. Критерії для виплат також не планують змінювати.

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