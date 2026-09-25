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Елізабет Герлі у ніжно-рожевій сукні та в компанії сина відвідала благодійний обід
Елізабет Герлі та її син Деміан відвідали благодійний жіночий обід у Лондоні.
Захід під назвою Future Dreams 2026, організований на підтримку кампанії Estée Lauder Companies з боротьби з раком молочної залози, відбувся у готелі «Савой» у британській столиці.
61-річна Елізабет Герлі вийшла на доріжку у ніжно-рожевій мереживній сукні та босоніжках до тону на підборах, а в руках тримала маленький сріблястий клатч. Герлі розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи рожевим блиском.
24-річний Деміан теж мав стильний вигляд і був одягнений у чорний піджак та вузькі штани, а взутий у шкіряні туфлі. І Елізабет, і її син носили пришпилені до вбрання рожеві стрічки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет стрункості та молодості Елізабет Герлі і про те, що акторка робить щоранку, щоб залишатися у формі.