Елізабет Герлі у ніжно-рожевій сукні та в компанії сина відвідала благодійний обід

Елізабет та Деміан Герлі / © Getty Images

Реклама

Захід під назвою Future Dreams 2026, організований на підтримку кампанії Estée Lauder Companies з боротьби з раком молочної залози, відбувся у готелі «Савой» у британській столиці.

61-річна Елізабет Герлі вийшла на доріжку у ніжно-рожевій мереживній сукні та босоніжках до тону на підборах, а в руках тримала маленький сріблястий клатч. Герлі розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи рожевим блиском.

Реклама

Елізабет і Деміан Герлі / © Getty Images

24-річний Деміан теж мав стильний вигляд і був одягнений у чорний піджак та вузькі штани, а взутий у шкіряні туфлі. І Елізабет, і її син носили пришпилені до вбрання рожеві стрічки.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет стрункості та молодості Елізабет Герлі і про те, що акторка робить щоранку, щоб залишатися у формі.

Новини партнерів