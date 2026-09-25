США готують зміни для українських біженців: новий поворот із захистом TPS

Статуя Свободи / © pexels.com

Реклама

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про продовження статусу тимчасового захисту (TPS) для українських біженців. Ініціатива покликана запобігти масовим депортаціям напередодні завершення терміну дії чинних заходів 19 жовтня.

Про це повідомляє The Kyiv Independent.

Реклама

Американські сенатори Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Кріс Кунс і Білл Кессіді виступили з ініціативою продовжити дію TPS для українців.

Реклама

«Українці, які шукають тут безпеки, тікають від неймовірного жаху на батьківщині — кривавих ракетних і дронових ударів, безжального викрадення дітей, холодної зими без опалення. Змусити їх повернутися до таких жорстоких умов було б вершиною нелюдяності», — заявив Блюменталь.

TPS є законним імміграційним статусом, який США надають громадянам держав, до яких вони не можуть безпечно повернутися. Для українців його запровадили у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Чинний термін захисту для громадян України спливає 19 жовтня.

Згідно з даними Інституту міграційної політики, станом на лютий 2026 року TPS у США мали понад 101 тис. українців.

Власники цього статусу захищені від депортації федеральними органами США, зокрема Імміграційною та митною поліцією США (ICE), а також отримують право на роботу. Водночас TPS не дає можливості автоматично отримати постійне місце проживання чи громадянство США. Наразі цей статус поширюється, зокрема, на громадян Сальвадору, Лівану, Судану, України та Венесуели.

Реклама

«Ми не повинні змушувати українців, яким ми дозволили в’їхати до США і які перебувають тут легально та роблять внесок у життя наших громад, повертатися в зону активних бойових дій», — заявила Мурковскі.

Вона зауважила, що підготований законопроєкт забезпечить українським біженцям у США стабільність і захист, «необхідні для того, щоб продовжувати жити та працювати тут, доки не буде безпечно повернутися додому».

Ініціатива сенаторів з’явилася на тлі кроків адміністрації президента США Дональда Трампа, яка влітку почала виступати за скорочення дії програм TPS.

Раніше, після рішення Верховного суду США від 25 червня, американська адміністрація отримала можливість припиняти дію тимчасового захисту. У результаті громадяни Сомалі, Південного Судану, Сирії та Гаїті втратили TPS.

Реклама

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація США готується анулювати туристичні та бізнес-візи (B1/B2), видані у 2016-2026 роках іноземцям, які після в’їзду до країни звернулися по притулок. Це може торкнутися до 200 тис. людей і стати найбільшим масовим анулюванням віз в історії США.

Новини партнерів

Новини партнерів