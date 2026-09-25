Україна хоче змінити роботу КПП через російські атаки: що відомо про новий план

Пункт пропуску. / © Держприкордонслужба України

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Україна веде переговори із сусідніми державами щодо можливого перенесення пунктів пропуску на їхню територію через обстріли прикордонної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник міністра розвитку, інфраструктури і транспорту Сергій Деркач, пише Інтерфакс-Україна.

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«Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни», — висловився посадовець.

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З його слів, Київ працює з іншими державами, щоб створити альтернативу нинішнім КПП на кордоні. Такі спільні пункти пропуску на території сусідніх держав можуть забезпечити безперебійну роботу логістики.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працюють кілька спільних із Україною пунктів пропуску. Також він згадав Молдову. Представник міністерства зауважив, що зараз влада опрацьовує можливості співпраці у цьому питанні з усіма сусідніми країнами.

Ситуація на кордоні через атаки РФ

В ДПСУ попереджали, що в Україні можуть тимчасово зупиняти роботу КПП на кордоні у разі виникнення повітряної загрози. Пропуск громадян та транспортних засобів призупиняють, якщо повітряні цілі будуть рухатися у напрямку відповідного регіону.

Протягом останніх двох днів, 23-24 вересня, Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску — у Зосині та Дорогуську. Причиною ставали російські атаки у прикордонні Волинської області. Крім того, жителям Підкарпатського та Люблінського воєводств надсилали попередження про загрозу.

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Після атаки РФ на пункт пропуску «Ягодин» у Волинській області 13 вересня у Варшаві висловилися про зміну правила руху. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про необхідність пришвидшення руху через ККП. З його слів, важливо не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для ударів РФ.

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