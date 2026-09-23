Польща відправила військових до шести КПП на кордоні з Україною

КПП / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Україною. Відтепер на шести пунктах пропуску діє режим підвищеної готовності, а на їхній території разом із прикордонниками чергуватимуть військові.

Про це під час пресконференції у Дорогуську повідомили очільник МВС Польщі Марцін Кєрвінський та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає «Укрінформ».

Реклама

Обмеження на шести КПП: які нові правила запровадила Польща

Посилений режим запровадили на пунктах пропуску у Люблінському та Підкарпатському воєводствах: у Дорогуську, Зосині, Будомєжі, Корчовій, Медиці та Кросценку.

Реклама

«Переведення пунктів пропуску на кордоні з Україною у стан підвищеної готовності та підготовка військовослужбовців зайняли менш як 24 години після ухвалення рішення. Військові створили пости відповідно до рекомендацій Прикордонної служби. Це ще один приклад дуже доброї взаємодії між службами», — наголосив Марцін Кєрвінський.

Також на цих КПП обмежили одночасну кількість людей та машин, щоб у разі небезпеки швидко всіх евакуювати.

Підготовка укриттів та безпекова ситуація

Повідомляється, що на пунктах пропуску вже визначили укриття, а за потреби — терміново облаштують нові. У МВС Польщі нагадали, що ці КПП є критичною інфраструктурою, тому екстрені служби мають більше можливостей, щоб швидко реагувати на будь-які загрози.

Марцін Кєрвінський підкреслив, що прикордонні переходи залишаються ключовими транспортними та логістичними маршрутами для Польщі і Європи загалом. За його словами, попри нещодавні інциденти з російськими безпілотниками неподалік польського кордону, цей район «залишається безпечним».

Реклама

Польща посилює кордон з Україною — останні новини

Нагадаємо, Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною після того, як російські безпілотники вдарили по пасажирському потягу та вантажівці на АЗС за кілька кілометрів від польської території.

Раніше ми писали, що Польща за фінансової підтримки ЄС оснастить понад 112 км кордону з Україною розумними системами моніторингу, а також посилить спостереження на межі з Білоруссю та РФ.

Новини партнерів

Новини партнерів