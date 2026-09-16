Російські удари вже майже біля Польщі: Варшава почала терміново укріплювати кордон

Польський кордон / © Associated Press

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Польща почала посилювати інфраструктуру на кордоні з Україною після російських ударів, які сталися лише за кілька кілометрів від польської території. Військові вже облаштовують додаткові укріплення, спостережні та сторожові пости біля пунктів пропуску.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Reuters.

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У неділю російський безпілотник вдарив по пасажирському потягу поблизу українсько-польського кордону, а інший дрон — по вантажівці на розташованій неподалік автозаправній станції.

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Через загрозу прикордонникам довелося тимчасово призупинити рух через кордон, евакуювати людей із транспортних засобів та шукати для них укриття.

«Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, інфраструктура, яку використовує прикордонна служба, посилюється», — заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, військовослужбовці 18-го інженерного полку вже працюють над зміцненням пунктів пропуску та іншої інфраструктури поблизу польсько-українського кордону.

Польське військове командування уточнило, що для облаштування захисту використовують спеціальні складні контейнери з металевою сіткою. Їх заповнюють піском або гравієм, після чого конструкції можуть слугувати захисними стінами від вибухової хвилі.

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Також військові облаштовують спостережні та сторожові пости поблизу пунктів пропуску у Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Напруга на польському кордоні: останні новини

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок закликав жителів прикордонних районів бути готовими до можливої повітряної загрози.

Він наголосив, що російські удари по об’єктах за кілька кілометрів від польського кордону суттєво збільшують ризики і для самої Польщі.

«Якщо є удари за два кілометри від польського кордону, це дуже збільшує ризики і для нас», — заявив Мрочок.

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Жителям прикордонних районів він рекомендував заздалегідь знати найбезпечніші місця у своїх будинках. Для приватних будинків це можуть бути підвали або гаражі, а у багатоквартирних — внутрішні приміщення за принципом «двох стін».

На цьому тлі з Москви також пролунали прямі погрози Варшаві. Помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що у разі воєнного зіткнення з Росією польська державність нібито може «припинити існування за два-три дні».

Так він відреагував на заяви глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо військових можливостей Варшави та Москви.

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