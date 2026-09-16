У Фінляндії викрили схему обходу санкцій: до Росії вивозили обладнання для важкої промисловості

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Фінські правоохоронці наближаються до завершення розслідування масштабної схеми обходу санкцій ЄС проти Росії.

Про це пише Guild Hall.

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Фінські правоохоронні органи завершують розслідування справи про систематичне порушення санкційного режиму Європейського Союзу, запровадженого щодо Російської Федерації.

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За даними слідства, упродовж 2022 та 2023 років дві компанії зі Східної Фінляндії створили стабільний канал незаконного постачання, через який до Росії вивезли промислову продукцію загальною вартістю близько 5,9 мільйона євро.

Як повідомляє Yle, до основного переліку товарів входили високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різноманітні клапани. Їхнє пряме постачання до РФ від липня 2022 року заборонене правилами ЄС через можливість використання такого обладнання у військовій та важкій промисловості.

Фінські митники встановили, що організатори схеми використовували фальшиві транзитні декларації та маршрути, які мали приховати справжній напрямок переміщення вантажів.

Зокрема, експортна компанія декларувала у митних органах, що відправляє обладнання клієнтам у Казахстані та Туреччині. Проте під час оперативних заходів та перевірки супровідних документів правоохоронці з’ясували, що фактичним кінцевим пунктом призначення всіх вантажів була Росія.

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До схеми також залучили іншу фінську компанію. Вона відповідала за тимчасове зберігання, переоформлення та організацію подальшого транспортування товарів, на які поширювалися санкції.

Наразі митниця Фінляндії підозрює двох осіб у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин. Очікується, що до кінця поточного року матеріали розслідування передадуть до прокуратури Східної Фінляндії, після чого можуть бути висунуті офіційні обвинувачення.

Водночас один із ключових фігурантів цієї справи вже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних провадженнях. Вони також стосуються незаконного експорту та порушення європейського санкційного законодавства і нині розглядаються в суді.

Раніше повідомлялося, що китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна.

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Ми раніше інформували, що у ЄС не домовилися про подовження індивідуальних санкцій проти РФ за день до їх спливу та влаштували «торги» за зняття обмежень з російських багатіїв.

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