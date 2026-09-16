«Цю війну треба закінчити»: у США знову незадоволені українськими атаками по РФ

Меттью Вітакер / © Associated Press

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Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що українські удари по російських енергетичних об’єктах скорочують пропозицію на світовому ринку і чинять тиск на ціни на нафту та дизельне паливо.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

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«Коли зі світового енергетичного ринку виводяться потужності, як це сталося внаслідок ударів українців по Росії, це чинить тиск на дизельне паливо та нафту загалом», — сказав Вітакер.

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Він також зазначив, що війна має закінчитись, оскільки її наслідки виходять далеко за межі зони бойових дій.

«Ми маємо закінчити цю війну», — сказав американський дипломат.

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Чому США вимагають від України припинити удари по РФ

Нагадаємо, що 13 вересня Дональд Трамп ультимативно закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії та стверджував, що такі удари України нібито спричиняють зростання цін на пальне в усьому світі.

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14 вересня Дональд Трамп оголосив, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. За даними ЗМІ, питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

Володимир Зеленський своєю чергою відповів, що Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, якщо міжнародні партнери гарантують припинення російських атак.

У вівторок, 15 вересня, попри тиск Трампа Зеленський, Драпатий і Хмара затвердили нові цілі для ударів по РФ.

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