ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
3 хв

З Днем HR-менеджера: найкращі привітання, які точно оцінять ті, хто "в темі"

День HR-менеджера — чудова нагода подякувати людям, які щодня працюють із найціннішим ресурсом будь-якої компанії — людьми. Саме HR знаходить талановитих спеціалістів, допомагає новачкам адаптуватися, підтримує здорову атмосферу в колективі та часто першим помічає, коли команді потрібні зміни.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Привітання з Днем HR-менеджера

Привітання з Днем HR-менеджера / © pexels.com

Тож якщо серед ваших друзів, колег чи близьких є HR-менеджер або рекрутер, не забудьте привітати його з професійним святом. А ми зібрали красиві привітання з Днем HR-менеджера своїми словами, які можна надіслати в повідомленні, додати до листівки або опублікувати в соцмережах.

Привітання з Днем HR-менеджера своїми словами

Вітаю з Днем HR-менеджера! Бажаю, щоб робочі будні приносили не лише нові завдання, а й задоволення від результату. Нехай потрібні люди знаходяться легко, співбесіди проходять вдало, а команда завжди цінує твою працю. Професійного розвитку, натхнення та чудового настрою!

***

З професійним святом! Нехай твоя інтуїція ніколи не підводить, резюме дивують приємними знахідками, а кожен новий співробітник стає справжнім підсиленням команди. Бажаю цікавих проєктів, вдячних колег і кар’єрних перемог!

***

З Днем HR! Бажаю бачити потенціал у людях, легко знаходити спільну мову з різними характерами та завжди збирати команди, якими можна пишатися. Нехай робота відкриває нові можливості, а життя за межами офісу буде не менш яскравим!

***

Вітаю з Днем HR-менеджера! Нехай у твоєму календарі буде менше термінових зустрічей, більше приємних подій, а серед кандидатів трапляються саме ті, кого давно шукає компанія. Бажаю сил, терпіння, оптимізму та гідної винагороди за твою працю!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай кожна співбесіда приводить до хорошого результату, кожне рішення виявляється правильним, а поруч будуть люди, з якими легко працювати. Бажаю впевненості, розвитку, достатку та безлічі приводів для радості!

Короткі привітання з Днем HR-менеджера

З Днем HR-менеджера! Нехай таланти знаходяться легко, а робота приносить задоволення!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю крутої команди, вдячних колег і нових кар’єрних висот!

***

З Днем HR! Нехай кожна вакансія закривається швидко, а кожен кандидат буде влучним вибором!

***

Бажаю успішних співбесід, цікавих проєктів, професійного зростання та чудового настрою!

***

Зі святом! Нехай твоя суперсила — знаходити правильних людей — завжди працює на максимум!

***

Більше сильних кандидатів, менше стресу й дедлайнів! З Днем HR-менеджера!

Креативні побажання для HR

З Днем HR! Бажаю, щоб усі кандидати приходили вчасно, резюме були без помилок, а фраза «давайте повернемося до цього питання пізніше» якомога рідше звучала на співбесідах. Нехай твій робочий чат мовчить хоча б кілька годин на день!

***

Вітаю! Нехай у твоєму професійному житті буде магічний фільтр, який одразу відсіює «випадкових» кандидатів і залишає лише справжніх зірок. Бажаю команду мрії, адекватних дедлайнів і керівництва, яке вміє говорити «дякую»!

***

Зі святом, HR! Ти вмієш знаходити людей там, де інші бачать лише резюме. Тож нехай твоя суперсила ніколи не зникає, робочі будні будуть веселими, а зарплата регулярно нагадує, наскільки важлива твоя робота!

Листівки до Дня HR-менеджера

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Листівки до Дня HR-менеджера / © ТСН

Привітання HR-менеджеру від колективу

Шановний HR-менеджере! Вітаємо з професійним святом і дякуємо за твою щоденну працю. Саме завдяки тобі в компанії з’являються талановиті люди, формуються сильні команди та створюється комфортна атмосфера. Бажаємо професійних успіхів, цікавих завдань, поваги колег і нових досягнень. Нехай робота приносить гордість і задоволення!

Привітання HR-менеджерці

Вітаю з Днем HR-менеджера! Бажаю, щоб твоя професійна інтуїція завжди допомагала робити правильний вибір, а кожен робочий день приносив приємні знайомства та нові можливості. Нехай поруч будуть надійні люди, кар’єра впевнено рухається вперед, а в житті вистачає часу на відпочинок, мрії та щасливі моменти!

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie