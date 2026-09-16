Як миють волосся у космосі: астронавтка NASA розповіла, як доглядає за кучерями (фото)

Астронавтка NASA Джессіка Меїр / © NASA

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Для астронавтів на орбіті звичайне миття голови неможливе: вода не стікає вниз, а вільні краплі можуть становити проблему для обладнання. Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка зараз перебуває на Міжнародній космічній станції, показала свою процедуру догляду за кучерявим волоссям в умовах мікрогравітації.

Про це пише Daily Mail.

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Як астронавтка миє волосся у космосі

Після тренування Меїр спочатку наносить невелику кількість води на волосся, а потім використовує шампунь без змивання. Такий засіб не потребує проточної води, що особливо важливо в умовах МКС.

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NASA використовує беззмивний шампунь для космічних місій саме тому, що звичайний душ тут неможливий. Вода та інші рідини у мікрогравітації не падають на підлогу, як на Землі, а утворюють плаваючі краплі, тому гігієнічні процедури доводиться адаптувати.

Меїр наносить воду та шампунь безпосередньо на волосся й шкіру голови, після чого витирає волосся. Для цього вона використовує не рушник, як на Землі, а окрему футболку, призначену саме для сушіння.

Чому кучері у космосі поводяться інакше

На Землі волосся Меїр має тип кучерів 3A, але в умовах мікрогравітації, за її словами, воно більше нагадує 3C — кучері стають помітно більш пружними та об’ємними.

Причина, яку сама астронавтка називає головною перевагою, проста: на Землі сила тяжіння тягне волосся вниз, а на орбіті цього ефекту немає. Тому її кучері буквально стирчать навколо голови, а волосся здається густішим.

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Є й мінуси. Меїр розповіла, що кучері постійно чіпляються за липучки та інші елементи обладнання, коли вона пересувається станцією.

Зате під час тренувань їй не потрібно збирати волосся у хвіст чи пучок. Воно саме залишається піднятим і не падає на обличчя навіть під час бігу на біговій доріжці.

Астронавтка Джессіка Меїр / © NASA

Чому астронавти майже не використовують засоби для волосся

Після миття Меїр наносить трохи кондиціонера, але зазначає, що в космосі використовує значно менше засобів, ніж на Землі. За її словами, продукти швидше накопичуються на волоссі, тому надмірна кількість їй не потрібна.

Гребінцем або щіткою астронавтка також не користується. Замість цього вона розправляє кучері пальцями — так їй простіше контролювати волосся і не провокувати зайву пухнастість.

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Її досвід показує, наскільки навіть звичайні побутові процедури залежать від умов навколишнього середовища. На Землі вода, шампунь, рушник і гребінець здаються найпростішими речами, а на орбіті кожна з них потребує окремого рішення.

Чому у космосі немає звичайного душу

На МКС немає душової кабіни з проточною водою, як у звичайній квартирі. NASA пояснює, що для особистої гігієни астронавти використовують беззмивні засоби, вологі рушники та інші способи, які дають змогу економити воду.

Вода на космічній станції є цінним ресурсом: її потрібно доставляти на орбіту або очищати й повторно використовувати. Тому навіть залишки вологи після гігієнічних процедур не просто зникають — система життєзабезпечення збирає воду з повітря, після чого її очищують для повторного використання.

Попри всі переваги «космічної зачіски», Меїр зізналася, що найбільше чекає моменту, коли зможе повернутися додому й нарешті прийняти звичайний душ із проточною водою.

Джессіка Меїр знову на орбіті

Меїр уже вдруге перебуває на Міжнародній космічній станції. Її перший політ тривав із вересня 2019-го до квітня 2020 року, а під час тієї місії вона разом із Крістіною Кох здійснила перші три виходи у відкритий космос, виконані жіночим екіпажем.

У лютому 2026 року Меїр знову вирушила до МКС у складі місії SpaceX Crew-12, а нині є командиркою експедиції 75. NASA зазначає, що нинішня експедиція триватиме до весни 2027 року.

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