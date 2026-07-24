Смертельна пастка Місяця: астронавти вимагають від NASA змінити маршрут наступної місії Artemis

Запуск місії Artemis II до Місяця / Архівне фото / © Associated Press

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Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) переглядає плани щодо висадження місії Artemis на Південному полюсі Місяця через ризики для екіпажу. Пілот Віктор Гловер публічно закликав агентство спершу здійснити безпечнішу посадку ближче до місячного екватора, щоб здобути необхідний операційний досвід.

Про це пише Daily Galaxy.

Загрози Південного полюса

Програма Artemis тривалий час орієнтувалася на Південний полюс Місяця через ймовірні запаси водяного льоду в постійно затінених кратерах. Ці ресурси могли б забезпечити майбутніх дослідників питною водою, радіаційним захистом і паливом для ракет, заклавши основу для тривалої присутності людини перед польотом на Марс.

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«Я думаю, що нам потрібно бути реалістами і, можливо, прокладати шлях до Південного полюса, а не намагатися потрапити туди одразу», — заявив пілот місії Artemis II Віктор Гловер.

Його аргументація ґрунтується на нестачі операційного досвіду в таких складних умовах. Натомість спуск на поверхню поблизу місячного екватора забезпечить екіпажу звичніше середовище, кращі можливості для зв’язку та значно простіші варіанти дій на випадок екстремальних ситуацій.

Проблема екстреної евакуації

Головне занепокоєння викликає складність термінової евакуації астронавтів з Південного полюса в разі виникнення серйозних медичних проблем на поверхні. Попередній план NASA покладався на гало-орбіту станції Gateway, форма та довгий цикл якої дозволяють повернутися з Місяця лише через певні проміжки часу. Це змушує екіпаж чекати на можливість відльоту кілька днів.

«Ти застряг на тиждень. Для мене це велика проблема, і мені не подобається цей план… Екватор дає мені можливість врятувати цю людину», — наголосив астронавт.

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Альтернативний план і конкуренція

Дискусія навколо місії розгортається на тлі того, що космічне агентство та його комерційні партнери продовжують коригувати технічний дизайн проєкту. Зокрема, компанія SpaceX розробила оновлену концепцію, яка дозволить уникнути орбітальних ускладнень шляхом стикування корабля Starship з Orion ще на навколоземній орбіті.

«Екіпаж також може перервати політ з поверхні Місяця майже в будь-який час замість того, щоб чекати по кілька днів», — пояснила віцепрезидентка компанії SpaceX Джессіка Дженсен.

Такий прямий маршрут не лише покращить безпеку екіпажу, а й значно зменшить кількість палива, необхідного для складних маневрів у космосі. Водночас керівництву космічного агентства доведеться шукати складний баланс між науковими цілями, геополітичними міркуваннями та безпекою астронавтів.

Остаточне рішення ускладнюється зростанням міжнародної конкуренції, адже Китай уже досяг значних успіхів у роботизованих місіях і планує висадити власну команду на Місяць до 2030 року. Тому NASA постає перед важким вибором: швидко продемонструвати доступ до цінних ресурсів Південного полюса чи обрати безпечніший, але поступовий шлях освоєння супутника.

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Нагадаємо, програма Artemis не передбачає резервного посадкового модуля чи іншого способу швидкої евакуації екіпажу. Через це астронавти Artemis можуть залишитися без шансу на порятунок, якщо єдиний посадковий модуль вийде з ладу.

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