Смертельна пастка на Місяці: астронавти Artemis можуть залишитися без шансу на порятунок

Астронавти на Місяці / © NASA

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Перші астронавти програми Artemis, які мають висадитися на Місяці наприкінці десятиліття, можуть опинитися у смертельно небезпечній пастці без можливості екстреної евакуації. Такий ризик існує, якщо єдиний посадковий модуль вийде з ладу.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на висновки Управління генерального інспектора NASA.

Як пише видання, нинішня архітектура програми Artemis не передбачає резервного посадкового модуля чи іншого способу швидкої евакуації екіпажу з поверхні Місяця. Якщо основний апарат не зможе злетіти або зазнає аварії, астронавти можуть надовго залишитися заблокованими на супутнику Землі.

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В Управлінні генерального інспектора NASA попереджають, що у разі надзвичайної ситуації агентство фактично не матиме можливості врятувати екіпаж.

Небезпечний район посадки

Forbes зазначає, що місії Artemis планують висадку в районі південного полюса Місяця — місцевості зі складним рельєфом, великою кількістю кратерів, валунів і крутих схилів. Саме це суттєво підвищує ризик аварійної посадки або пошкодження місячного модуля.

За перевезення астронавтів на поверхню Місяця відповідають компанії SpaceX та Blue Origin, однак NASA поки не зобов’язало жодну з них створити резервний корабель для рятувальних операцій.

Експерти закликають змінити програму

Фахівці наголошують, що космічне агентство має переглянути підхід до безпеки та передбачити резервні засоби евакуації або аварійні модулі на поверхні Місяця. На їхню думку, витрати на таку систему будуть незначними порівняно із загальною вартістю програми Artemis, яка вже перевищує 100 млрд доларів.

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У Forbes зазначають, що керівництво NASA погодилося оновити аналіз ризиків і розглянути додаткові стратегії виживання екіпажу.

Водночас експерти попереджають: якщо перша місія завершиться аварією без можливості порятунку астронавтів, це може стати однією з найгучніших катастроф в історії американської космічної програми.

Нагадаємо, амбітні плани повернення астронавтів на Місяць, які реалізує NASA через місію Artemis, знову доводиться відтермінувати. Місію Artemis III перенесли на кінець 2027 року, а це означає зміщення всього графіка місячної програми.

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