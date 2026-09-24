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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною: Туск зробив заяву

У Польщі оголошували попередження, пов’язане з можливою повітряною загрозою для мешканців Люблінського і Підкарпатського воєводств.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пункт пропуску.

Пункт пропуску. / © Державна прикордонна служба України

У четвер, 24 вересня, Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску в Зосині та Дорогуську, що на кордоні з Україною. Причиною стала російська атака у прикордонні Волинської області.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час конференції після зустрічі з болгарським колегою Руменом Радевим.

За його словами, сьогодні Урядовий центр безпеки двічі надіслав жителям Підкарпатського та Люблінського воєводств попередження у зв’язку з російськими ударами по Україні. У повітряному просторі Польщі працювала військова авіація.

Зазначається, що переходи на двох КПП були закриті на пів години. Зауважимо, Дорогуськ межує з КПП «Ягодин», а Зосин з Устилугом, що на Волині. Рух транспорту у звичайному режимі триває від 12:00.

Дональд Туск заявив, що ситуація є показовою для нинішнього часу, адже під час його розмови Україну знову атакували поблизу польського кордону.

«Це справжня драма нашого часу. Вже не вперше трапляється так, що, коли я розмовляю з кимось із наших партнерів тут, у Варшаві, і говорю про те, наскільки агресивно поводиться РФ і яку проблему це створює також для Польщі, у цей момент росіяни вирішують це довести. Нам знову довелося евакуювати прикордонні пункти пропуску в Грубешові та Дорогуську», — сказав Дональд Туск.

Як повідомлялося, сьогодні зранку Польща двічі піднімали в небо винищувачі через загрозу з боку Росії. Близько 08:00 польські винищувачі повернулися на місця базування, але вже за годину країна знову розпочала використання військової авіації у повітряному просторі через удари Росії по українських регіонах.

Вчора у Польщі також оголошували тривогу через удари РФ по Волинській області. У Люблінському воєводстві евакуювали прикордонні переходи в Дорогуську та Зосині, що суміжні з українськими КПП на Волині. Також було призупиняло діяльність в аеропортах Любліна та Ряшева.

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