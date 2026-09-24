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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
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2 хв

Крок до фіналу: українки розгромили Бельгію і чекають на суперниць у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Калініна та Кіченок обіграли Бельгію і вивели Україну до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок обіграли бельгійських спортсменок Магалі Кемпен та Лару Сальден у чвертьфіналі престижного турніру — Кубка Біллі.

Про це передає Федерація тенісу України.

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. У першому сеті Кіченок та Калініна впевнено виграли з рахунком 6:3. Другий сет українки перемагали з рахунком 3:0. Кемпен та Салден намагалися чинити спротив, але все ж перемога була за нашими співвітчизницями — 6:3.

«Був один момент наприкінці другої партії, який змусив похвилюватися — Ангеліна з Людмилою подавали на матч за рахунку — 5:1, але втратили два гейми», — розповіли у ФТУ.

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Зазначається, що Україна повторила власний рекорд, який було встановлено минулого року, — вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Таким чином українська збірна вдруге поспіль опиняється в четвірці найсильніших команд планети і виходить у півфінал.

«Ми неймовірно щасливі, що змогли здобути цю перемогу для України. Ми дуже пишаємося тим, що представляємо свою країну. І я просто хочу віддати належне моїй сьогоднішній партнерці, тому що вона — справжня героїня. Вона виграла два матчі: один самостійно, а другий — разом зі мною», — розповіла Людмила Кіченок в інтерв’ю після гри, передає «Великий теніс України».

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Фото ФТУ / World Tennis

Суперницями українок у півфіналі стануть переможниці пари Італія — Китай. Гра пройде сьогодні, 24 вересня.

Раніше українська тенісистка Олександра Олійникова нагадала світу про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках.

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