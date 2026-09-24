Жінка ледь не померла після популярної добавки з Інтернету: що про неї відомо

Ашваганда могла спричинити тяжке ураження печінки у жінки / © Associated Press

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У Великій Британії 44-річна Лоїс Кіндер дістала тяжке пошкодження мозку після гострої печінкової недостатності. До погіршення стану жінка близько року вживала жувальні добавки з ашвагандою, які можна було придбати в Інтернеті приблизно за 5 фунтів стерлінгів (приблизно 300 гривень —Ред.).

Про це повідомило видання LADBible.

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Кіндер дізналася про добавки із соцмереж, де ашваганду часто рекламують як засіб для розслаблення та полегшення симптомів, пов’язаних із перименопаузою. Жінка не лише приймала такі продукти, а й продавала їх.

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У липні в британки з’явилися симптоми, схожі на жовтяницю. Згодом її 19-річна донька Імоджен знайшла матір непритомною вдома. Лоїс терміново доправили до лікарні, де медики діагностували гостру печінкову недостатність.

Стан пацієнтки був настільки тяжким, що її внесли до списку на невідкладну трансплантацію. 22 липня Кіндер пересадили донорську печінку. Однак під час операції тромб заблокував головну артерію, яка веде до легень, і жінка пережила три зупинки серця.

Через тривалу нестачу кисню її мозок зазнав значного пошкодження. Наразі невідомо, чи зможе Лоїс знову ходити та якої допомоги потребуватиме надалі.

Чоловік британки Оллі розповів, що під час обстеження лікарі одразу запитали родину про вживання препаратів з ашвагандою. За його словами, медики вважають цю добавку основною ймовірною причиною проблем із печінкою дружини. Водночас обставини її захворювання продовжують досліджувати.

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На тлі цього випадку британське Агентство з харчових стандартів (FSA) закликає обережно купувати харчові добавки в Інтернеті. Відомство радить замовляти їх лише у продавців із надійною репутацією та особливо уважно ставитися до товарів на онлайн-майданчиках, де складно встановити походження продукції та її продавця.

Окремо британців застерігають від підробок. Однією з ознак сумнівного товару може бути ціна, яка суттєво нижча, ніж у інших продавців.

Ашваганду раніше вже пов’язували з випадками ураження печінки. За даними LiverTox, клінічно виражені проблеми з печінкою після її вживання трапляються рідко. Водночас повідомлялося про випадки, коли пацієнтам була потрібна екстрена трансплантація, а також про поодинокі летальні наслідки, зокрема серед людей, які вже мали захворювання печінки.

FSA також рекомендує перед вживанням добавок уважно читати етикетку, враховувати попередження виробника та не перевищувати зазначену добову дозу. Якщо після приймання продукту самопочуття погіршилося, його радять припинити вживати та звернутися по медичну допомогу.

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Що відомо про ашваганду

Ашваганда (Withania somnifera), також відома як індійський женьшень або зимова вишня — вічнозелений чагарник, поширений в Індії, Африці та деяких районах Близького Сходу. Рослину традиційно використовують в аюрведичній медицині, а добавки з нею часто рекламують, зокрема, як засоби для боротьби зі стресом.

Водночас у низці європейських країн використання ашваганди обмежили. Данія заборонила її у харчових добавках 2023 року, у Франції також запровадили заборону, а Польща встановила обмеження щодо добової кількості. У Бельгії ашваганду розглядають як лікарську речовину й не дозволяють використовувати у харчових добавках, тоді як у Нідерландах вона перебуває під наглядом.

Через занепокоєння щодо безпеки 2024 року керівники європейських агентств з безпеки харчових продуктів рекомендували розпочати процедуру, яка може призвести до обмеження або заборони ашваганди як інгредієнта добавок на рівні ЄС.

В Індії від середини квітня 2026 року заборонено використовувати листя ашваганди у харчових продуктах, добавках та аюрведичних препаратах.

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