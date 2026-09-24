Ви йому дружина, менеджер та психолог: як "мейнкіпінг" руйнує вашу психіку та стосунки

Жінки вигорають через «мейнкіпінг» / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У новому дослідженні вчені перевірили, як жінки переживають ситуацію, коли їм доводиться компенсувати нестачу соціальних зв’язків своїх чоловіків. У дослідженні взяли участь 797 жінок зі США та Великої Британії, а результати показали зв’язок між вищим рівнем такої соціальної та емоційної роботи, психологічним дистресом і меншою задоволеністю стосунками.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Sex Roles.

Реклама

Що таке мейнкіпінг

Термін mankeeping з’явився нещодавно і описує ситуацію, коли жінка бере на себе значну частину роботи з підтримання соціальних зв’язків чоловіка. Йдеться не лише про вислуховування чи емоційну підтримку, а й про цілком буденні речі: нагадати про зустріч із друзями, організувати спільний вечір, купити подарунок для його приятеля або фактично стати головною людиною, з якою партнер говорить про свої проблеми.

Реклама

Поняття запропонували дослідники зі Стенфордського університету у 2024 році. Вони пов’язали його зі скороченням чоловічих дружніх мереж: жінка фактично компенсує ті соціальні контакти, яких у партнера стає менше.

Важливо, що саме по собі бажання підтримати кохану людину не означає mankeeping. Проблема виникає тоді, коли така допомога стає постійною, односторонньою і фактично перетворюється на додаткову роботу для одного з партнерів.

Як зрозуміти, що це відбувається

Уявімо звичайну ситуацію: у чоловіка день народження друга, але саме ви пам’ятаєте про дату, шукаєте подарунок і нагадуєте йому не забути привітати. Його приятелі хочуть зустрітися, але організацією займаєтеся теж ви, а коли партнеру важко, ви стаєте для нього одночасно найкращим другом, психологом і головним джерелом емоційної підтримки.

У новій роботі вчені розділили mankeeping на кілька складових. Серед них — оцінювання соціальної мережі партнера та реальні дії з підтримання його зв’язків, нерівність в емоційній підтримці та відчуття, що ваші зусилля залишаються непоміченими.

Реклама

Саме останній момент може мати особливе значення для стосунків. Дослідники виявили, що відчуття нерівності в емоційній підтримці особливо сильно пов’язувалося з нижчою задоволеністю стосунками.

Чому це може виснажувати

У першій частині дослідження вчені опитали 402 жінок зі США, які перебували в гетеросексуальних стосунках. Вищі показники mankeeping були пов’язані з більшою кількістю симптомів депресії, тривоги та стресу, а також із відчуттям тягаря і вигорання у стосунках.

Потім дослідники перевірили свої результати ще раз на 395 жінках у Великій Британії. Картина виявилася схожою, що дало авторам підстави говорити про стійкий зв’язок між описаною поведінкою та психологічним станом учасниць.

Водночас автори спеціально застерігають від надто прямого трактування результатів. Дослідження проводилося методом зрізу, тобто всі показники оцінювалися в один період, тому воно не доводить, що саме mankeeping став причиною тривоги, депресії чи проблем у стосунках.

Реклама

Чому чоловіки опинилися в центрі цієї розмови

Одна з передумов появи терміна — зміни в чоловічих дружніх мережах. Опитування Survey Center on American Life 2021 року показало, що 15% чоловіків у США повідомляли про відсутність близьких друзів, тоді як у 1990 році таких було 3%. Частка чоловіків, які мали щонайменше шість близьких друзів, за цей період зменшилася з 55% до 27%.

Дослідники також зазначили, що скорочення використання соціальних мереж спостерігалося і серед жінок, але серед чоловіків воно було значно виразнішим.

На цьому тлі партнерка може поступово ставати для чоловіка головним каналом емоційної підтримки та соціального контакту. І тоді те, що спочатку виглядає як звичайна турбота, може перетворитися на постійний обов’язок підтримувати не лише стосунки, а й усе соціальне життя партнера.

Це не означає, що самотність чоловіків — проблема жінок

Автори дослідження окремо наголошують: їхня робота не повинна применшувати проблему чоловічої самотності. Вони також підкреслюють, що не в кожного чоловіка мало друзів, не кожна жінка бере на себе таку роль і для деяких людей підтримання соціальних зв’язків партнера може бути приємною частиною стосунків.

Йдеться радше про баланс. Коли один партнер постійно організовує, підтримує, нагадує, вислуховує і створює соціальне життя для двох, а сам майже не отримує аналогічної підтримки у відповідь, це може поступово позначатися і на його власному ресурсі, і на задоволеності стосунками.

Тож «мейнкіпінг» — це не про одну вечерю, яку хтось організував замість партнера. Це про ситуацію, коли турбота про його соціальні та емоційні потреби систематично стає вашою роботою.

Нагадаємо, робота з дому давно стала звичною частиною життя мільйонів людей, однак довкола неї досі точаться суперечки — чи справді віддалені працівники менш продуктивні, менш лояльні та гірше почуваються без офісу.

Новини партнерів

Новини партнерів