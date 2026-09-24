Україна ще взимку мала перехоплювачі реактивних «Шахедів»: Бескрестнов пояснив, що пішло не так

Бескрестнов

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Українські виробники ще взимку заявляли про готовність перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними дронами. Проте випробування в реальних бойових умовах показали, що саму лише високу швидкість апарата недостатньо.

Про це в інтерв’ю NV розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.

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За його словами, на початку року представники восьми компаній заявляли, що вже мають готові рішення: дрони літали з потрібною швидкістю та пройшли випробування на полігонах. Проте тоді реактивних «Шахедів» було ще недостатньо, щоб повноцінно перевірити перехоплювачі в бойових умовах.

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Саме під час таких випробувань виявилися проблеми, яких не було видно на полігоні. Перехоплювач повинен не просто швидко летіти, а й бути достатньо маневреним, щоб наздоганяти та знищувати ціль, яка може змінювати швидкість і висоту.

Флеш зазначив, що російські реактивні дрони можуть рухатися різними ділянками маршруту з різною швидкістю. Тому українському перехоплювачу потрібні достатній запас ходу, можливість працювати на потрібній висоті та здатність ефективно переслідувати ціль.

«Герань-3" літала 320 км/год, "Герань-4" літає вже десь 450−500 км/год. Тобто перехоплювачу потрібні більша швидкість і достатній час польоту, щоб шукати ціль і чергувати в повітрі. Він має підніматися на ті самі висоти, що й реактивні "Шахеди", і мати запас пального, щоб там літати й шукати їх», — каже він.

Окремою проблемою є наведення. На великій швидкості оператору складно вручну точно супроводжувати ціль, тому перспективні перехоплювачі мають отримати автоматичне захоплення цілі та донаведення за допомогою машинного зору.

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За словами експерта, саме бойове застосування показало різницю між апаратом, який просто добре літає на полігоні, та реально ефективною зброєю.

Коли перехоплювачі зможуть виробляти тисячами

Україна поки не може просто замовити тисячі таких дронів, оскільки спочатку необхідно провести фінальні випробування в бойових умовах і переконатися, що система буде надійною та простою у використанні для різних підрозділів.

«Флеш» наголосив, що перехоплювач має працювати не лише в руках вузьких фахівців, а бути доступним для звичайних екіпажів ППО.

Водночас після появи перевіреного та надійного зразка масштабувати його виробництво, за словами експерта, буде значно простіше. Основною умовою для цього є наявність системи, ефективність якої підтверджена в реальних умовах.

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Як зазначалося, Бескрестнов попередив про нову загрозу, пов’язану з російським супутниковим угрупованням «Рассвет». За його оцінкою, РФ може використовувати супутники для онлайн-керування ударними дронами та ракетами, зокрема «Шахедами». Експерт закликав Україну заздалегідь підготувати системи радіоелектронної боротьби, які зможуть протидіяти супутниковим каналам зв’язку. Він наголосив, що до моменту розгортання «Рассвета» такі системи мають уже захищати ключові об’єкти інфраструктури.

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