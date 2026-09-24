Щоб не провокувати Путіна: США не підписали заяву, в якій 50 країн та ЄС закликали РФ до припинення вогню

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У своєму виступі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Дональд Трамп заявив, що США дуже тісно працюють із лідерами України та Росії, і врегулювання війни «станеться набагато швидше, ніж люди собі уявляють». Американський президент також згадав про так званий закон Грема, прямо пов’язавши завершення війни з можливим застосуванням нових пекельних санкцій проти Росії і друзів Путіна.

На Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели окрему зустріч. Головними темами були можливість встановлення енергетичного перемир’я та посилення українського ППО. Переговори відбулися після візиту зятя Трампа Джареда Кушнера та спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви та Києва, та напередодні можливих тристоронніх переговорів США-Україна-Росія в жовтні в Абу-Дабі.

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Трамп, як відомо, не виключив, що проведе з Путіним ще одну зустріч. Зеленський при цьому висловив сподівання, що мир може настати ще до зими, і Трамп у цьому допоможе. Минулого тижня президент США вже анонсував згоду Росії та України на енергетичне перемир’я. Київ це пропонував і раніше безліч разів. Москва це постійно відкидала. Щоправда потім держсекретарю Марко Рубіо все ж довелося визнати, що домовленості про перемир’я наразі немає. Проте війна, на його думку, завершиться переговорами, а не завдяки нищівній перемозі тієї чи іншої сторони.

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Водночас, США не підтримали в ООН спільну декларацію, під якою підписалося 50 країн та ЄС, яка закликає Росію до повного, негайного та безумовного припинення вогню та початку змістовних мирних переговорів. Документ оприлюднили перед засіданням Радбезу ООН у середу, 23 вересня. У заяві, зокрема, йдеться, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню ще в березні 2025 року.

«Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме, що є необхідним кроком до змістовної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру», — йдеться у декларації, яка також закликає до забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Цю заяву підписали навіть Ізраїль та Японія, з якими Україна має напружені відносини. Проте США, які прагнуть і надалі відігравати роль посередника між Україною та Росією, документ не підтримали. Держдепартамент чи Білий дім не оприлюднили окремого пояснення цього рішення. Але це вже не вперше, коли Сполучені Штати в ООН не підписують і не голосують за ініціативи, направлені на захист України. Ба більше, минулого року Америка навіть голосувала в унісон із Росією.

24 лютого 2025 року. США разом із Росією проголосували «проти» резолюції Генасамблеї ООН авторства України та ЄС, яка підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України, та вимагала повного й безумовного виведення російських військ. Тоді заступниця постпреда США при ООН Дороті Ші пояснила це тим, що попередні резолюції, які засуджували Росію, не зупинили війну. Натомість Сполучені Штати хотіли швидше перейти до переговорів.

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24 лютого 2025 року. Натомість Сполучені Штати внесли свій проєкт резолюції «Шлях до миру», який не називав Росію агресором. Після внесених європейськими країнами поправок до тексту документу, якими була прямо підтверджена територіальна цілісність і суверенітет України та заклик до справедливого, тривалого і всеосяжного миру, Америка утрималася при голосуванні за цю резолюцію разом із Китаєм та Індією.

24 лютого 2026 року. За чергову резолюцію Генасамблеї ООН, яка підтверджувала міжнародно визнані кордони України та закликала до негайного припинення вогню, США знову утрималися при голосуванні. Як пояснила постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Теммі Брюс, Вашингтон вітав заклик до негайного припинення вогню, проте резолюція містила формулювання, які могли відволікти увагу від переговорів замість того, щоб підтримати обговорення всього спектру дипломатичних шляхів.

5 березня 2026 року. Сполучені Штати виступили «проти» резолюції МАГАТЕ, яка засуджувала атаки на українську енергетичну інфраструктуру та визнавала їх загрозою для ядерної безпеки. Проти документу також виступили Росія, Китай та Нігер. Проте це стало першим випадком, коли Америка проголосувала проти подібної резолюції. Вашингтон аргументував це тим, що цей документ «не сприяє досягненню миру між Україною та Росією». Хоча в тексті йшлося про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка забезпечує електропостачання АЕС, включно із Запорізькою, становлять безпосередню загрозу ядерній безпеці.

Також у лютому цього року США, наприклад, не приєдналися до спільної заяви та звіту п’яти європейських країн — Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів — про відповідальність Росії за отруєння та смерть Олексія Навального. Марко Рубіо пояснив, що «це не було прагненням» Сполучених Штатів, хоча й прямо не поставив цю заяву й відповідний звіт під сумнів.

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Дата публікації 08:02, 24.09.26 Кількість переглядів 33 Зеленський ошелешив просто з трибуни ООН! Ексклюзивні подробиці з Нью-Йорка

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