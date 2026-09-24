Зеленський зробив різку заяву про "генерала Мороза": нові подробиці (відео)

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські сили протиповітряної оборони цієї ночі збили 60 відсотків російських балістичних ракет над Україною. Про це у Нью-Йорку розповів президент Володимир Зеленський після чергової розмови з Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Купувати протибалістичні ракети Україні наразі доводиться буквально поштучно — по дві-три одиниці, адже відповідні домовленості відбуваються виключно на найвищому рівні лідерів країн. Під час заходів Генеральної асамблеї ООН українській стороні вдалося домовитися про придбання ще одного пакета ракет для систем Patriot. Утім, ані конкретну країну, ані кількість боєприпасів Зеленський називати не став.

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Найбільше зарадити у питанні протиповітряної оборони можуть Сполучені Штати. Саме до проблеми антибалістики Володимир Зеленський неодноразово повертався у розмові з Дональдом Трампом під час їхньої особистої зустрічі у вівторок.

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Паралельно за посередництва США обговорюється можливість досягнення енергетичного перемирʼя з росіянами. Проте якщо Росія завдаватиме ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України цієї зими, відповідь буде жорсткою та дзеркальною. Про це Зеленський офіційно заявив з трибуни Генасамблеї ООН: «генерал Мороз» може несподівано для росіян перейти на бік того, хто захищається.

З подробицями з Нью-Йорка — власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Кулуари ООН: позиція США, заява Рубіо та виступ Лаврова

Загалом 51 країна у Раді Безпеки ООН офіційно закликала Росію негайно припинити ескалацію та погодитися на безумовне припинення вогню. Натомість цю спільну заяву не підтримали Сполучені Штати Америки, хоча перемирʼя (щонайменше у сфері енергетики) — це саме те, до чого вони також закликають обидві сторони. Причина полягає у тому, що підготовлена заява чітко акцентує на тому, що агресором у цій війні є саме Росія, тоді як в офіційній риториці Вашингтона зараз усе лунає не так однозначно.

Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні вогню по об'єктах енергетики та зерновій інфраструктурі. Щоправда, якщо Україна заявила про це публічно, джерело впевненості американського дипломата стосовно намірів росіян залишається невідомим. Сам Лавров, виступаючи на засіданні Радбезу, знову заявив: хоча РФ і готова до перемовин, припиняти бойові дії задля них вона не збирається.

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«Українці завдають шкоди росіянам, завдаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їхніх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей», — прокоментував ситуацію Державний секретар США Марко Рубіо.

Удари по «нульовому пацієнту» та сувора зима для Росії

Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, чітко наголосив: бʼючи по російській нафтопереробній галузі, Україна насправді завдає ударів по «нульовому пацієнту» — Володимиру Путіну, який і розв'язав цю криваву війну. І якщо багато років росіяни свято вірили, що «генерал Мороз» на їхньому боці, цієї зими Україна за потреби завдаватиме потужних ударів у відповідь.

«Жоден російський посадовець навіть не припускав, що "генерал Мороз", який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону й підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія й далі атакуватиме нашу енергосистему та системи опалення. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною і для Росії. Саме тому ми наголошуємо: кроки з деескалації важливі й необхідні ще до настання зими», — заявив президент України Володимир Зеленський.

Саміт G20 у Маямі та готовність до перемовин

Сполучені Штати Америки, які у грудні прийматимуть у себе саміт країн «Великої двадцятки» (G20), офіційно запросили туди Володимира Путіна. Марко Рубіо заявив, що для російського диктатора це стане гарною нагодою поспілкуватися не лише з Президентом США, а й з іншими світовими лідерами.

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Українського Президента Володимира Зеленського на саміт у Маямі США наразі офіційно не запрошували. Втім, глава нашої держави заявив: він особисто готовий приїхати туди та провести перемовини з Путіним.

Однак шансів на те, що це запрошення прийме російський диктатор, небагато. Недружні країни та лідери цивілізованого світу — це саме те, чого Путін послідовно та перелякано уникає протягом останніх років.

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