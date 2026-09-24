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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
203
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2 хв

Гарік Кричевський розкрив, де зараз його діти: донька отримала нове громадянство, а син — студент

Музикант також заінтригував можливою наявністю у нього позашлюбних дітей.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Гарік Кричевський

Гарік Кричевський / © instagram.com/garikkrichevskyi

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський уперше за тривалий час розповів про дітей.

Так, зірка разом з дружиною Анжелою Кричевською у шлюбі вже понад 30 років. Під час війни подружжя живе у Києві. Вони виховують двох дітей — Вікторію й Даніеля.

Гарік розповів, що зараз його старша донька перебуває у Німеччині, куди емігрувала на початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, зірковий батько зізнається, що Вікторія вже власниця німецького громадянства.

За кордоном 29-річна дівчина працює у медичній сфері й будує особисте життя. Проте, як зізнається Кричевський, час від часу його донька навідується до України й почувається тут надзвичайно щасливо. До того ж разом з батьком вона виходить на сцену.

Гарік Кричевський з донькою / © instagram.com/garikkrichevskyi

Гарік Кричевський з донькою / © instagram.com/garikkrichevskyi

«Я отримав у Німеччині посвідку, а донька — громадянка. Зараз вона зі мною тут (в Україні — прим. ред.). Вона взяла відпустку. І коли вона приїжджає до України, то вибухи, ракети чи "Шахеди" — нічого її не лякає. У неї усмішка, бо вона вдома. Я казав їй, що "у тебе ж чоловік там, звикай до Європи". А вона: "Тато, Україна — це моє"», — поділився артист в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Тим часом 22-річний син Кричевського залишається в Україні. Зараз він здобуває медичну освіту. На думку його зіркового батька, в майбутньому за потреби він може стати гідним військовим медиком.

«Син зараз навчається в Україні. Він лікар, цього року закінчив Богомольця. Після інтернатури й решти, то, можливо, він буде тут. Думаю, військовим лікарем він зможе бути. Але мені здається, що це все закінчиться до того часу», — додав Гарік.

Гарік Кричевський з сином / © instagram.com/garikkrichevskyi

Гарік Кричевський з сином / © instagram.com/garikkrichevskyi

До того ж зірка заінтригував наявністю й позашлюбних дітей. Кричевський пригадав свою бурхливу молодість ще до шлюбу й зізнався, що було щонайменше п’ять випадків, коли він давав коханкам гроші на аборти. Та зараз переконаний, що якщо за ДНК-тестом знайдуться його біологічні діти, то вони були б «одразу в сім’ї». Але потім усе ж уточнив, що це «нереально» і лише фантазія.

Нагадаємо, нещодавно у зірки «Сутінків» Тейлора Лотнера народилася первістка. Він з дружиною вже показав перше фото доньки й розкрив її ім’я.

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