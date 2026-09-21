Росіяни підлаштовують атаки під погоду: Ігнат розкрив нову тактику РФ

Ігнат пояснив, як росіяни планують атаки / © скриншот з відео

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Росія під час повітряних атак по Україні дедалі активніше використовує реактивні безпілотники та змінює підхід до їхнього застосування. Під час планування ударів противник, зокрема, враховує метеорологічні умови на маршруті та біля цілі.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, російські військові можуть обирати між різними типами ударних безпілотників залежно від ситуації. Туман і хмарність, зокрема, здатні ускладнювати роботу української протиповітряної оборони.

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Передусім, на що дивитиметься ворог, каже Ігнат, це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Туман, хмарність ускладнюють роботу української ППО, тож застосовуватиме або реактивний, або звичайний «Шахед».

«Щодо цього вони дуже добре орієнтуються», — сказав Ігнат про тактику противника.

Військовий зазначив, що росіяни намагаються ускладнити роботу українських захисників не лише масштабом атак. За його словами, противник також продумує нові тактичні кроки та підлаштовує застосування засобів ураження до умов.

Скільки реактивних «Шахедів» уже запустила РФ

Окремо Ігнат повідомив про масштаби використання Росією безпілотників із реактивними двигунами.

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Загалом, за його словами, по Україні вже запустили близько 7700 реактивних «Шахедів». Водночас лише за неповний вересень РФ застосувала приблизно 1900 ударних БпЛА цього типу.

Для порівняння, протягом усього липня було зафіксовано близько 2800 запусків.

Попри складність протидії таким цілям, українські сили ППО збивають значну частину реактивних дронів. Ігнат навів показник близько 60% збиття та назвав його досить високим з огляду на нинішні можливості Сил оборони.

Водночас у вересні російські війська застосовували не лише реактивні БпЛА. За словами представника Повітряних сил, противник здійснив кілька хвиль масованих запусків звичайних «Шахедів» у напрямку західних областей України.

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«Циркони» залишають лічені хвилини на реакцію

Ігнат також розповів про російські ракети «Циркон». За його словами, хоча цей тип озброєння позиціонується як протикорабельний, РФ уже неодноразово використовувала його для ударів по наземних цілях із Криму.

Дві ракети, про які йшлося напередодні, росіяни запустили з північного напрямку, однак вони не досягли цілей.

За оцінкою Ігната, швидкість таких ракет може сягати близько 10 тисяч км/год. Він пояснив, що через це для людини фактично неможливо візуально відстежити їхній рух.

«Це швидкість, яка оку людському непідвладна. Око не може побачити, хіба що — "приліт"», — зазначив військовий.

Тому під час таких атак рахунок іде на хвилини або навіть секунди. Це стосується запусків як із Криму, так і з північного напрямку — незалежно від того, наскільки далекою здається точка запуску.

Саме тому, наголосив Ігнат, для України критично важливо якомога швидше отримувати інформацію про пуски.

«Розраховуємо на наших західних партнерів, які з центрів НАТО можуть ділитися цією інформацією про виходи балістики, аеробалістики або протикорабельних ракет та сповіщати нас, а ми вже інформуємо населення», — сказав представник Повітряних сил.

Україна чекає на нові дрони-перехоплювачі

Ще одним напрямком, який може посилити протидію російським реактивним БпЛА, Ігнат назвав дрони-перехоплювачі.

Він зазначив, що в Україні чекають на надходження такої інноваційної зброї. Водночас уже є повідомлення про випадки знищення реактивних безпілотників перехоплювачами коптерного типу.

Однак ефективність такого способу залежить від параметрів польоту цілі. Як пояснив військовий, перехоплення можливе за умови, що реактивний дрон рухається з невеликою швидкістю та на низькій висоті.

«Всі з нетерпінням чекають на надходження цієї інноваційної зброї… Багато розмов про те, що є багато підтверджених результатів збиття, навіть з перехоплювачів коптерного типу. Це за умови, що реактивний дрон летить відповідно з малою швидкістю та низько», — сказав Ігнат.

Він додав, що перспективним напрямком залишається розвиток інноваційних засобів протиповітряної оборони, зокрема реактивних дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, росіяни зможуть керувати дронами в реальному часі. Про це сказав ІТ-фахівець та експерт із супутникового зв’язку, кібербезпеки й мережевих технологій Володимир Степанець.

Відомо, що доступ ворога до низькоорбітальної супутникової мережі «Рассвет» становить критичну загрозу для Києва.

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