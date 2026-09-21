Реклама

Про це заявив директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, газ наразі є однією з найсильніших складових підготовки України до зими. Ще наприкінці серпня запаси у підземних сховищах досягли цільових 14,6 млрд кубометрів. Додатково на газовий баланс вплинуло падіння внутрішнього попиту з боку промисловості та електрогенерації.

Реклама

«За базового сценарію та збереження помірного температурного режиму акумульованих запасів вітчизняного газу цілком вистачить для стабільного проходження зими», — зазначив Прокіп.

Реклама

На цьому тлі, за його словами, на ринку вже обговорюється можливість частково відкрити продаж українського газу до ЄС. Європейські ціни зараз суттєво вищі за українські, а додаткова виручка особливо потрібна компаніям, чиї об’єкти регулярно зазнають російських ударів.

«В умовах систематичних російських обстрілів вітчизняні нафтогазові компанії гостро потребують додаткового фінансування для проведення ремонтних та відновлювальних робіт на інфраструктурних об’єктах», — наголосив експерт.

При цьому зберігається державний контроль. Держава має визначати безпечний обсяг ресурсу, який можна продати за кордон, і постійно стежити за внутрішнім балансом.

«Уряд має чітко розрахувати безпечні обсяги ресурсу, які можна реалізувати за кордоном, та зберегти за собою інструмент оперативного перегляду цих показників, аж до повної зупинки експорту у випадку виникнення загроз внутрішнього дефіциту», — зазначив Прокіп.

Реклама

Раніше аналітики видання ExPro повідомляли, що, станом на середину серпня, заборона експорту залишає український газ у 2,5 раза дешевшим за європейський.

Новини партнерів