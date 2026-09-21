Королева Камілла у красивій блакитній сукні сходила на літературний вечір

Королева Камілла / © Getty Images

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У своїй промові на літературному фестивалі Камілла наголосила на важливості «єдності» після того, як на адресу короля пролунала низка звинувачень, що містяться в уривках з мемуарів графа Чарльза Спенсера про життя Діани, принцеси Уельської.

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність вітали оплесками на Літературному фестивалі в читальному залі королеви у Чатсворт-Гаусі в Дербіширі. Вона приїхала одягнена у блакитну сукню і взута в нюдові туфлі з пряжками. У вухах Камілла мала сережки-висячки з перлами, прикріпила до коміра брошку у вигляді бджоли, а також доповнила образ кількома браслетами.

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Королева Камілла / © Getty Images

У своїй промові про читання книжок королева сказала: «Те, що ми „досягли великих успіхів“, стало можливим завдяки неймовірній підтримці величезної кількості любителів книжок: письменників, акторів, видавців і передусім читачів. Дякую усім вам».

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