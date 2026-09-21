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Королева Камілла у красивій блакитній сукні сходила на літературний вечір
79-річну королеву Каміллу минулими вихідними вітали у Чатсворт-гаусі в Дербіширі з нагоди відновлення літературного фестивалю у Читальному залі королеви.
У своїй промові на літературному фестивалі Камілла наголосила на важливості «єдності» після того, як на адресу короля пролунала низка звинувачень, що містяться в уривках з мемуарів графа Чарльза Спенсера про життя Діани, принцеси Уельської.
Її Величність вітали оплесками на Літературному фестивалі в читальному залі королеви у Чатсворт-Гаусі в Дербіширі. Вона приїхала одягнена у блакитну сукню і взута в нюдові туфлі з пряжками. У вухах Камілла мала сережки-висячки з перлами, прикріпила до коміра брошку у вигляді бджоли, а також доповнила образ кількома браслетами.
У своїй промові про читання книжок королева сказала: «Те, що ми „досягли великих успіхів“, стало можливим завдяки неймовірній підтримці величезної кількості любителів книжок: письменників, акторів, видавців і передусім читачів. Дякую усім вам».