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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Чарльз у кілті, а Камілла в улюбленому жакеті: королівське подружжя відвідало Ігри Бремара

Король Чарльз та королева Камілла у вихідні були присутні на фестивалі Braemar Gathering 2026 у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Ігри Бремара — це найстаріші та найпрестижніші традиційні спортивні змагання у Шотландії, які щорічно відбуваються у першу суботу вересня у селі Бремар. Ігри є одними з улюблених у короля і королеви в Шотландії і включають традиційні заходи, такі як шотландські танці, конкурси волинників і паради оркестрів.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король, одягнений у картатий кілт з тартану, був у гарному настрої на Іграх, сміючись разом із королевою Каміллою, одягненою в улюблений короткий зелений жакет і червону картатую спідницю, а також капелюх-пігулку з пером.

Чарльз III — великий шанувальник цієї події, і його часто можна побачити на трибунах з усмішкою на обличчі. Ще до того, як стати монархом, Чарльз відвідував Ігри зі своїми королівськими родичами.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що сестра королеви Камілли виявилася причетною до скандалу і втягнула в нього короля Чарльза.

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