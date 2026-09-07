Натисніть пальцем на щиколотку: поява дивної ямки може врятувати вам життя

Ямка на щиколотці після натискання пальцем / © ТСН

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Регулярні набряки ніг і ямка на щиколотці після натискання пальцем виникають через затримку рідини. Вони можуть бути як наслідком тривалого сидіння чи проблем із венами, так і тривожним симптомом серцевої недостатності.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Набряк щиколотки або гомілки, після натискання на який на шкірі певний час залишається ямка, називають ямковим набряком. Він виникає через надмірне накопичення рідини в тканинах. Причини такого стану можуть бути різними: тривале перебування сидячи чи стоячи, приймання окремих медикаментів, захворювання вен, нирок або печінки.

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Ознаки серцевої недостатності

Важливо, що ямковий набряк сам по собі не означає наявності серцевої недостатності. Водночас він може бути одним із проявів цього захворювання. Якщо серце працює недостатньо ефективно, кров циркулює гірше, через що в організмі може затримуватися рідина. У такому разі зазвичай набрякають обидві ноги, причому протягом дня, особливо ввечері, симптом може ставати помітнішим.

Насторожити мають і додаткові ознаки, зокрема задишка, постійна втома, зниження витривалості, прискорене чи нерегулярне серцебиття, набряк живота та швидке збільшення ваги. Різке підвищення маси тіла в цьому разі може бути пов’язане із затримкою рідини, а не зі збільшенням жирової тканини.

Якщо ж набрякла лише одна нога, причину потрібно оцінювати окремо. Раптовий однобічний набряк, який супроводжується болем, відчуттям тепла або зміною кольору шкіри, може бути ознакою тромбозу глибоких вен. Також до набряку однієї кінцівки можуть призводити інфекційні процеси, травми чи порушення відтоку лімфи.

Як лікар визначає, чи є серцева недостатність?

Для визначення причини набряку лікар збирає анамнез, оцінює симптоми, вимірює пульс і артеріальний тиск, а також прослуховує серце та легені. Якщо є підозра на серцеву недостатність, пацієнту можуть призначити аналізи крові, електрокардіограму, рентген грудної клітки та ехокардіографію.

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Експерти зазначають, що не слід самостійно починати приймання сечогінних препаратів або збільшувати їх дозу. Неправильне використання таких ліків може призвести до зневоднення, зниження артеріального тиску та порушення електролітного балансу. Не варто без консультації лікаря й суттєво обмежувати споживання солі чи рідини — необхідні обмеження залежать від конкретного стану людини.

Коли звертатися по медичну допомогу?

Термінова медична допомога необхідна, якщо набряк виник разом із раптовою або сильною задишкою, болем у грудях, непритомністю, різким погіршенням дихання або появою рожевого чи пінистого мокротиння.

Якщо набряки виникають регулярно, поступово посилюються, не зникають після нічного відпочинку або супроводжуються задишкою, втомою чи швидким набиранням ваги, необхідно звернутися до лікаря. Сама лише поява ямки після натискання на щиколотку не означає серцеву недостатність, однак у поєднанні з іншими симптомами може бути важливою ознакою, яку не варто залишати без уваги.

До слова, вчені з Королівського коледжу Лондона з’ясували, що гранати, волоські горіхи та ягоди містять поліфеноли, які кишкові бактерії перетворюють на сполуку уролітин А. Дослідження показало, що уролітин А покращує роботу серцевого м’яза у разі серцевої недостатності та запобігає появі рубців. Вчені планують розробити на основі цієї сполуки спеціальний медичний препарат.

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