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Наталка Денисенко шокувала заявою про рейдерське захоплення її бізнесу та як війна вдарила по ньому
Зірка також розповіла про мобілізацію частини команди її ювелірної майстерні.
Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнувся її з чоловіком Юрієм Ярошенком ювелірний бізнес під час війни.
За словами зірки, працювати та утримувати виробництво в нинішніх умовах непросто. На майстерню впливають повітряні тривоги та мобілізація — кількох працівників команди вже призвали до війська. Окрім цього, бізнес Денисенко зіткнувся з проблемами із приміщенням. Як розповіла акторка, майстерня пережила рейдерське захоплення, через що виробництво довелося переносити.
«Зараз справді дуже складно виготовляти прикраси. Це не картопля і не вода, яку люди купують щодня. Але ми продовжуємо працювати, у нас є свої клієнти, зокрема й за кордоном. І коли настають свята, дні народження чи якісь особливі дати, люди все одно хочуть подарувати щось красиве — і приходять до нас», — розповіла Наталка в інтерв’ю oboz.ua.
Попри труднощі, залишати ювелірну справу вона не планує. Для Денисенко це не лише джерело доходу, а передусім спосіб творчої реалізації.
«Не шкодую. Усе, що я створюю, для мене не лише про гроші. Це моя творчість, те, що мені подобається і без чого просто не можу. Я створюю не тому, що хочу отримати якусь вигоду, а тому, що мені важливо щось вигадувати, робити. Якби хотіла вигоду, я б займалася, ну не знаю, доставкою води — це дуже популярна в Києві тема. Або, наприклад, продуктові магазини відкрила. Але мені це нецікаво», — наголосила акторка.
Ба більше, артистка під час війни має одразу декілька джерел доходу. Зокрема, розвиває освітній проєкт — курс із постановки голосу, дикції та правильної вимови.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко назвала ім’я відомого колеги, який звів її з майбутнім чоловіком Юрієм Ярошенком.