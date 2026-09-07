Наталка Денисенко шокувала заявою про рейдерське захоплення її бізнесу та як війна вдарила по ньому

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнувся її з чоловіком Юрієм Ярошенком ювелірний бізнес під час війни.

За словами зірки, працювати та утримувати виробництво в нинішніх умовах непросто. На майстерню впливають повітряні тривоги та мобілізація — кількох працівників команди вже призвали до війська. Окрім цього, бізнес Денисенко зіткнувся з проблемами із приміщенням. Як розповіла акторка, майстерня пережила рейдерське захоплення, через що виробництво довелося переносити.

Реклама

«Зараз справді дуже складно виготовляти прикраси. Це не картопля і не вода, яку люди купують щодня. Але ми продовжуємо працювати, у нас є свої клієнти, зокрема й за кордоном. І коли настають свята, дні народження чи якісь особливі дати, люди все одно хочуть подарувати щось красиве — і приходять до нас», — розповіла Наталка в інтерв’ю oboz.ua.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри труднощі, залишати ювелірну справу вона не планує. Для Денисенко це не лише джерело доходу, а передусім спосіб творчої реалізації.

«Не шкодую. Усе, що я створюю, для мене не лише про гроші. Це моя творчість, те, що мені подобається і без чого просто не можу. Я створюю не тому, що хочу отримати якусь вигоду, а тому, що мені важливо щось вигадувати, робити. Якби хотіла вигоду, я б займалася, ну не знаю, доставкою води — це дуже популярна в Києві тема. Або, наприклад, продуктові магазини відкрила. Але мені це нецікаво», — наголосила акторка.

Ба більше, артистка під час війни має одразу декілька джерел доходу. Зокрема, розвиває освітній проєкт — курс із постановки голосу, дикції та правильної вимови.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко назвала ім’я відомого колеги, який звів її з майбутнім чоловіком Юрієм Ярошенком.

Реклама

Новини партнерів