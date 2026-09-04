Без Цимбалюка нічого б не сталося: Денисенко розкрила, хто звів її з чоловіком

Натака Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко та її чоловік Юрій Ярошенко розповіли, хто допоміг їм познайомитися та яким було їхнє перше враження одне про одного.

Виявилося, що в історії їхнього знайомства є ще один відомий актор. Саме він багато років тому звів майбутнє подружжя. До цього Юрій був знайомий із ним ще з дитинства. Наталка ж спочатку навіть не підозрювала, що ця зустріч згодом змінить її особисте життя. Ба більше, перше враження акторки про майбутнього чоловіка було далеко не романтичним. Лише з часом вона побачила його зовсім з іншого боку.

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«Ми знайомі дуже давно. Нас познайомив спільний знайомий — Тарас Цимбалюк», — розповів Юрій у розмові з Олександром Преподобним.

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Натака Денисенко та Юрій Ярошенко / © скриншот з відео

Як зізналася Денисенко, саме Тарас Цимбалюк відіграв важливу роль у тому, що вони з Юрієм взагалі опинилися поруч. Під час першої зустрічі акторка вирішила, що перед нею самозакоханий красунчик. Проте подальше спілкування повністю змінило її думку. Юрій виявився вихованим і скромним чоловіком, тоді як сам він одразу помітив у Наталці її творчу та мрійливу натуру. Щоправда, акторка зізнається, що спершу навіть не намагалася справити на нього гарне враження.

«Я показувала йому найгірші свої сторони, тому що думала, що ми ніколи не будемо разом. Поводила себе погано», — зізналася Денисенко.

Натака Денисенко та Юрій Ярошенко / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Андрій Федінчик возз’єднався з ексдружиною Наталкою Денисенко і показався з нею на важливій події.

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