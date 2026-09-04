Без Цимбалюка ничего бы не случилось: Денисенко рассказала, кто свел её с мужем

Натака Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко и её муж Юрий Ярошенко рассказали, кто помог им познакомиться и каким было их первое впечатление друг о друге.

Оказалось, что в истории их знакомства фигурирует еще один известный актер. Именно он много лет назад свел будущих супругов. До этого Юрий был знаком с ним еще с детства. Наталья же сначала даже не подозревала, что эта встреча впоследствии изменит её личную жизнь. Более того, первое впечатление актрисы о будущем муже было далеко не романтичным. Лишь со временем она увидела его с совершенно другой стороны.

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«Мы знакомы уже очень давно. Нас познакомил общий знакомый — Тарас Цимбалюк», — рассказал Юрий в беседе с Александром Преподобным.

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Натака Денисенко и Юрий Ярошенко / © скриншот с видео

Как призналась Денисенко, именно Тарас Цимбалюк сыграл важную роль в том, что они с Юрием вообще оказались рядом. Во время первой встречи актриса решила, что перед ней самовлюбленный красавчик. Однако дальнейшее общение полностью изменило её мнение. Юрий оказался воспитанным и скромным мужчиной, тогда как он сам сразу заметил в Наталье её творческую и мечтательную натуру. Правда, актриса признается, что сначала даже не пыталась произвести на него хорошее впечатление.

«Я показывала ему свои худшие стороны, потому что думала, что мы никогда не будем вместе. Вела себя плохо», — призналась Денисенко.

Натака Денисенко и Юрий Ярошенко / © скриншот с видео

Напомним, недавно Андрей Фединчик воссоединился со своей бывшей женой Натальей Денисенко и появился с ней на важном мероприятии.

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