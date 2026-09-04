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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Так коротко я ещё не стриглась": Антонина Хижняк решилась на кардинальные изменения и показала результат

Актриса неожиданно сменила прическу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Антонина Хижняк

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк кардинально изменила имидж и похвасталась новой короткой стрижкой.

Знаменитость показала результат преображения в Instagram-сторисах. Хижняк призналась, что на этот раз решила не ограничивать себя конкретными пожеланиями. Актрисе хотелось перемен, которые подарили бы ей совершенно новые ощущения. Поэтому к мастеру она пришла с довольно неожиданным запросом. В итоге результат превзошёл её ожидания.

«Хочу не знаю что, но чтобы чувствовала себя по-новому», — просила артистка.

/ © instagram.com/tonya_actress

© instagram.com/tonya_actress

Похоже, эксперимент оказался более чем удачным. Антонина Хижняк решилась на самую короткую стрижку в своей жизни и призналась, что смена причёски действительно помогла ей почувствовать себя по-другому.

«Я ещё никогда не стриглась так коротко! И действительно чувствую себя по-новому», — похвасталась актриса.

/ © instagram.com/tonya_actress

© instagram.com/tonya_actress

Напомним, недавно Антонина Хижняк попала в больницу и вызвала беспокойство своим состоянием.

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