"Так коротко я ещё не стриглась": Антонина Хижняк решилась на кардинальные изменения и показала результат

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Украинская актриса Антонина Хижняк кардинально изменила имидж и похвасталась новой короткой стрижкой.

Знаменитость показала результат преображения в Instagram-сторисах. Хижняк призналась, что на этот раз решила не ограничивать себя конкретными пожеланиями. Актрисе хотелось перемен, которые подарили бы ей совершенно новые ощущения. Поэтому к мастеру она пришла с довольно неожиданным запросом. В итоге результат превзошёл её ожидания.

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«Хочу не знаю что, но чтобы чувствовала себя по-новому», — просила артистка.

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Похоже, эксперимент оказался более чем удачным. Антонина Хижняк решилась на самую короткую стрижку в своей жизни и призналась, что смена причёски действительно помогла ей почувствовать себя по-другому.

«Я ещё никогда не стриглась так коротко! И действительно чувствую себя по-новому», — похвасталась актриса.

Напомним, недавно Антонина Хижняк попала в больницу и вызвала беспокойство своим состоянием.

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