- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 660
- Время на прочтение
- 1 мин
"Так коротко я ещё не стриглась": Антонина Хижняк решилась на кардинальные изменения и показала результат
Актриса неожиданно сменила прическу.
Украинская актриса Антонина Хижняк кардинально изменила имидж и похвасталась новой короткой стрижкой.
Знаменитость показала результат преображения в Instagram-сторисах. Хижняк призналась, что на этот раз решила не ограничивать себя конкретными пожеланиями. Актрисе хотелось перемен, которые подарили бы ей совершенно новые ощущения. Поэтому к мастеру она пришла с довольно неожиданным запросом. В итоге результат превзошёл её ожидания.
«Хочу не знаю что, но чтобы чувствовала себя по-новому», — просила артистка.
Похоже, эксперимент оказался более чем удачным. Антонина Хижняк решилась на самую короткую стрижку в своей жизни и призналась, что смена причёски действительно помогла ей почувствовать себя по-другому.
«Я ещё никогда не стриглась так коротко! И действительно чувствую себя по-новому», — похвасталась актриса.
Напомним, недавно Антонина Хижняк попала в больницу и вызвала беспокойство своим состоянием.