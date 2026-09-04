"Не могла сдержать истерику": Даша Квиткова рассказала о важных изменениях в жизни и удивила признанием

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Украинская блогерша Даша Квиткова сообщила о важных изменениях в жизни, которые довели её до слёз счастья и вызвали волну догадок среди подписчиков.

Инфлюенсерша призналась, что недавно пережила момент, которого уже почти перестала ждать. До этого ей пришлось столкнуться с множеством отказов. Квиткова не сразу раскрыла, о чем именно идет речь. Впрочем, эмоции от долгожданного положительного ответа оказались настолько сильными, что блогерша не смогла сдержать слёз. По её словам, осознание того, что произошло, вызвало настоящую истерику.

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«В моей жизни произошло кое-что. Я очень хочу поделиться этим с вами, но об этом позже. Однажды, осознав это, я разрыдалась так сильно, что не могла остановить истерику. Это были слёзы счастья, просто потому, что я не могла в это поверить. Тысяча отказов, а потом одно „да“ — шокировало меня, потому что я уже не ожидала и ни на что не рассчитывала», — поделилась Даша Квиткова.

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Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Звезда сети пока не спешит называть причину своей радости, лишь отметила, что эта ситуация стала для неё важным напоминанием о том, что не стоит опускать руки после неудач. Между тем загадочное признание мгновенно породило немало версий среди подписчиков. Больше всего фанаты стали расспрашивать Квиткову о возможном пополнении в семье.

«Это пока не беременность», — кратко развеяла домыслы блогерша.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова сделала болезненное признание о предательстве.

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