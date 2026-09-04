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"Не могла сдержать истерику": Даша Квиткова рассказала о важных изменениях в жизни и удивила признанием
Блогерша заинтриговала важным событием в своей жизни и уже ответила на предположения о беременности.
Украинская блогерша Даша Квиткова сообщила о важных изменениях в жизни, которые довели её до слёз счастья и вызвали волну догадок среди подписчиков.
Инфлюенсерша призналась, что недавно пережила момент, которого уже почти перестала ждать. До этого ей пришлось столкнуться с множеством отказов. Квиткова не сразу раскрыла, о чем именно идет речь. Впрочем, эмоции от долгожданного положительного ответа оказались настолько сильными, что блогерша не смогла сдержать слёз. По её словам, осознание того, что произошло, вызвало настоящую истерику.
«В моей жизни произошло кое-что. Я очень хочу поделиться этим с вами, но об этом позже. Однажды, осознав это, я разрыдалась так сильно, что не могла остановить истерику. Это были слёзы счастья, просто потому, что я не могла в это поверить. Тысяча отказов, а потом одно „да“ — шокировало меня, потому что я уже не ожидала и ни на что не рассчитывала», — поделилась Даша Квиткова.
Звезда сети пока не спешит называть причину своей радости, лишь отметила, что эта ситуация стала для неё важным напоминанием о том, что не стоит опускать руки после неудач. Между тем загадочное признание мгновенно породило немало версий среди подписчиков. Больше всего фанаты стали расспрашивать Квиткову о возможном пополнении в семье.
«Это пока не беременность», — кратко развеяла домыслы блогерша.
Напомним, недавно Даша Квиткова сделала болезненное признание о предательстве.