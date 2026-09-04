"Не могла зупинити істерику": Даша Квіткова заявила про важливі зміни в житті та здивувала зізнанням

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова повідомила про важливі зміни у житті, які довели її до сліз щастя та викликали хвилю припущень серед прихильників.

Інфлюенсерка зізналася, що нещодавно пережила момент, якого вже майже перестала чекати. Перед цим їй довелося зіткнутися з великою кількістю відмов. Квіткова не одразу розкрила, про що саме йдеться. Втім, емоції від довгоочікуваної позитивної відповіді виявилися настільки сильними, що блогерка не змогла стримати сліз. За її словами, усвідомлення того, що сталося, спричинило справжню істерику.

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«У моєму житті сталось дещо. Я дуже хочу поділитись з вами, але про це згодом. Якось, від усвідомлення, я розридалась настільки сильно, що не могла зупинити істерику. Це були сльози щастя, просто тому, що я не могла повірити в це. Тисяча відмов, а потім одне „так“ — шокувало мене, бо я вже не очікувала і ні на що не розраховувала», — поділилася Даша Квіткова.

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Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Зірка Мережі поки не поспішає називати причину своєї радості, лише зазначила, що ця ситуація стала для неї важливим нагадуванням не опускати рук після невдач. Тим часом загадкове зізнання миттєво породило чимало версій серед підписників. Найбільше фанати почали розпитувати Квіткову про можливе поповнення в родині.

«Це поки не вагітність», — коротко розвіяла припущення блогерка.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова зробила болісне зізнання про зраду.

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