Дружина Остапчука розкрила, на якому вона терміні вагітності, та назвала дату пологів

Володимир та Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Вагітна дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, розповіла, коли народить другу дитину, та відверто поділилася непростими деталями своєї вагітності.

Знаменитість зараз перебуває майже на 17-му тижні вагітності. Подружжя вже готується до появи ще одного малюка в родині. Втім, цей період для Катерини виявився значно складнішим, ніж попередня вагітність. Блогерка зізнається, що токсикоз досі не минув. Ба більше, навіть звичайна фізична активність тепер дається їй непросто. Іноді сил бракує навіть на те, щоб піднятися сходами.

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«Мені здається, що я можу зламатися зараз після певної кількості сходів — не те щоб спорту».

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Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Попри складнощі, Катерина вже знає орієнтовну дату, коли їхня сім’я стане більшою. За прогнозами лікарів, народження другої дитини подружжя очікує взимку — 18 лютого.

Сім’я Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Також блогерка пояснила, чому вони з чоловіком наважилися на вагітність практично одразу після переїзду до іншої країни. За її словами, подружжя не бачило сенсу відкладати це рішення на невизначений час.

«Так а що чекати? Що зміниться через рік умовно. Ну конкретно в нашому випадку».

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Водночас Катерина зізналася, що за інших обставин могла б інакше поставитися до рішення про вагітність. Зокрема, блогерка не впевнена, чи наважилася б на це зараз, якби вони з Володимиром залишалися жити в Україні, зважаючи на ситуацію в Києві та області.

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Допис Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук повідомила, що вдруге стане мамою. Згодом подружжя розсекретило й стать майбутньої дитини.

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