Анна Саліванчук розплакалася в авто від безсилля та заговорила про складнощі життя після розлучення

Анна Саліванчук з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук розплакалася просто в автомобілі та відверто розповіла про виснаження, з яким стикається після розлучення, самостійно виховуючи двох дітей.

Зірка поділилася емоційним відео у своєму Instagram. Артистка зізналася, що останнім часом намагається впоратися з десятками справ одночасно. Робота, зйомки, репетиції, побут і турбота про синів не залишають їй можливості по-справжньому відпочити. До того ж війна додає мамам ще одну постійну тривогу — необхідність думати про безпеку дітей. У якийсь момент напруга виявилася настільки сильною, що Анна не змогла стримати сліз.

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«Як легко жінку вивести із себе. Я їду в машині, слухаю пісні і плачу, як скажена. А знаєте чому? Тому що у жінки робота не закінчується ніколи. Вона працює 24/7 все своє життя. Коли вона на роботі, думає про роботу, коли приходить дому — як нагодувати дітей, відвезти по гуртках, як вчасно забрати з укриття. І навіть, коли діти лягають спати, жінка не може заснути. Вона думає, у що завтра їх вдягнути, чи буде тривога цілу ніч. Як впоратись з роботою і зі всім», — у сльозах сказала артистка.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

За словами Саліванчук, причиною емоційного зриву стала зовсім не одна велика проблема. Останньою краплею виявилася ситуація з телефоном дитини, на якому акторка вже кілька днів намагалася налаштувати батьківський контроль. Навіть поїздка до магазину техніки не допомогла швидко розв’язати питання. Саме тоді, зізнається знаменитість, вона відчула, наскільки сильно виснажилася.

«Мені так стало себе шкода. У мене вже просто немає сил. Я тримаюся, думаю, як всі з нас. Усі мами мене зрозуміють. У мене просто вже немає сили бути красивою. Цей телефон — остання крапелька. Коли знову діти в тривозі, треба забрати їх з укриття. У мене репетиція, купа справ, зйомки. Це просто дурниця. Як із цим можна впоратися самій?» — поділилася зірка.

Акторка наголосила, що особливо гостро відчуває втому через відповідальність, яку доводиться нести щодня. Вона має не лише працювати та виховувати дітей, а й самостійно вирішувати всі побутові питання. Втім, після емоційного зриву Анна, за її словами, знову спробує зібратися з силами.

«Я думаю, що в кожної жінки, яка виховує дітей сама, немає більше сил. Я, звісно, зараз поплачу, а потім буду знову посміхатися красиво. Але це капець», — зазначила акторка.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, Анна Саліванчук була у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим, від якого народила двох синів — Гліба та Нікіту. Про розлучення акторка публічно повідомила у березні 2024 року, хоча офіційно шлюб подружжя було розірвано ще 2023-го. Після розриву знаменитість також розповідала, що їм не вдалося зберегти близьке спілкування, а згодом зізналася, що після тривалої перерви в її житті з’явилися нові стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук замилувала фото з 6-річним сином та показала його подвійне свято.

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