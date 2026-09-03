Анна Саливанчук расплакалась в машине от бессилия и рассказала о трудностях жизни после развода

Анна Саливанчук с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук расплакалась прямо в машине и откровенно рассказала о том, как изнурена она после развода, самостоятельно воспитывая двоих детей.

Звезда поделилась эмоциональным видео в своём Instagram. Артистка призналась, что в последнее время пытается справляться с десятками дел одновременно. Работа, съемки, репетиции, бытовые дела и забота о сыновьях не оставляют ей возможности по-настоящему отдохнуть. К тому же война добавляет мамам ещё одну постоянную тревогу — необходимость думать о безопасности детей. В какой-то момент напряжение оказалось настолько сильным, что Анна не смогла сдержать слёз.

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«Как легко вывести женщину из себя. Я еду в машине, слушаю песни и плачу, как сумасшедшая. А знаете, почему? Потому что у женщины работа никогда не заканчивается. Она работает 24/7 всю свою жизнь. Когда она на работе, думает о работе, когда приходит домой — как накормить детей, отвезти на кружки, как вовремя забрать из приюта. И даже когда дети ложатся спать, женщина не может заснуть. Она думает, во что их завтра одеть, будет ли тревога всю ночь. Как справиться с работой и со всем», — со слезами на глазах сказала артистка.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

По словам Саливанчук, причиной эмоционального срыва стала вовсе не одна серьезная проблема. Последней каплей стала ситуация с телефоном ребенка, на котором актриса уже несколько дней пыталась настроить родительский контроль. Даже поездка в магазин электроники не помогла быстро решить вопрос. Именно тогда, признается знаменитость, она почувствовала, насколько сильно измоталась.

«Мне стало так жаль себя. У меня уже просто нет сил. Я держусь, думаю, как и все мы. Все мамы меня поймут. У меня просто уже нет сил быть красивой. Этот телефон — последняя капля. Когда дети снова в тревоге, нужно забрать их из укрытия. У меня репетиция, куча дел, съёмки. Это просто ерунда. Как с этим можно справиться в одиночку?» — поделилась звезда.

Актриса подчеркнула, что особенно остро ощущает усталость из-за ответственности, которую приходится нести каждый день. Ей приходится не только работать и воспитывать детей, но и самостоятельно решать все бытовые вопросы. Впрочем, после эмоционального срыва Анна, по её словам, снова попробует собраться с силами.

«Я думаю, что у каждой женщины, которая в одиночку воспитывает детей, больше нет сил. Я, конечно, сейчас поплачу, а потом снова буду красиво улыбаться. Но это просто ужас», — отметила актриса.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, что Анна Саливанчук была замужем за народным депутатом Александром Божковым, от которого родила двух сыновей — Глеба и Никиту. О разводе актриса публично сообщила в марте 2024 года, хотя официально брак супругов был расторгнут ещё в 2023-м. После разрыва знаменитость также рассказывала, что им не удалось сохранить близкие отношения, а впоследствии призналась, что после длительного перерыва в её жизни появились новые отношения.

Напомним, недавно Анна Саливанчук порадовала поклонников фотографией с 6-летним сыном и рассказала о его двойном празднике.

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