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Трамп хочет, чтобы Европа вернула деньги за помощь Украине: что заявил
Трамп заявил, что хочет, чтобы Европа возместила расходы на переданную Украине помощь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит Европу вернуть деньги за оружие и помощь, которые ранее передали Украине. Также он намекнул, что пока приостанавливает продажу оружия другим странам.
Об этом в четверг, 3 сентября, сообщило агентство Reuters.
В соцсетях Трамп возразил, что американские военные запасы сильно истощились из-за войны в Иране, и отметил, что сейчас США накапливают вооружение для себя.
«Мы забираем их для себя, США, а не продаем другим, но продажа союзникам скоро снова начнется», — написал Трамп.
Кроме того, американский президент выразил недовольство масштабами предварительной поддержки и заверил, что Вашингтон будет настаивать на возмещении этих расходов.
«Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно, за что Европа бы заплатила — если бы их только попросили, но мы будем просить эти деньги, хоть и с опозданием!» — добавил он.
По данным Reuters, месяц назад сообщалось, что из-за войны войны в Иране американская армия потратила много высокоточных ракет большой дальности, из-за чего военные беспокоятся о готовности к новым конфликтам.
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал прекратить войну в Украине и заявил о желании наладить хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент выступил в защиту переговоров с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20, утверждая, что война в Украине не будет окончена без встреч.