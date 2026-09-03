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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2736
Время на прочтение
1 мин

Дроновая атака и заявление Трампа о возможной встрече с Путиным: главные новости ночи 3 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 сентября 2026 года:

  • Россия готовит сотни новых комплексов РЭБ против Starlink - эксперт Читать далее –>

  • Трамп заявил, когда готов снова встретиться с Путиным Читать далее –>

  • Россия атаковала Одессу: повреждена многоэтажка, восемь пострадавших Читать далее –>

  • Реактивные "Шахеды" изменили тактику атак на Киев: военный обозреватель предупредил о новой угрозе Читать далее –>

  • На Хмельнитчине обломки сбитого дрона упали на предприятие: загорелся пожар Читать далее –>

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