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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2736
Час на прочитання
1 хв

Дронова атака та заява Трампа про можливу зустріч з Путіним: головні новини ночі 3 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 вересня 2026 року:

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  • Трамп заявив, коли готовий знову зустрітися з Путіним Читати далі –>

  • Росія атакувала Одесу: пошкоджена багатоповерхівка, восьмеро постраждалих Читати далі –>

  • Реактивні "Шахеди" змінили тактику атак на Київ: військовий оглядач попередив про нову загрозу Читати далі –>

  • На Хмельниччині уламки збитого дрона впали на підприємство: спалахнула пожежа Читати далі –>

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