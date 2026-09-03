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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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22
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Росія атакувала Одесу: пошкоджена багатоповерхівка, восьмеро постраждалих

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо вже про вісьмох постраждалих, на місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Швидка

Швидка / © pixabay.com

Унаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо щонайменше про вісьмох постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські війська влучили у багатоповерхівку в Одесі.

«Стало відомо про 8 постраждалих у багатоповерхівці, по якій поцілив ворог», — повідомив Лисак.

На місці працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що росіяни почали бити КАБами по Одесі: експерт пояснив, як це стало можливим

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