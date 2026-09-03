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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 3 сентября: какой будет ее активность

Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойна в следующие несколько дней.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 3 сентября геомагнитная активность будет спокойной. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 1,7 (зеленый уровень)

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра снижается до уровня фона. Солнечная активность остается низкой. Пока нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю.

Магнитная буря 3 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 3 сентября. Фото: Meteoagent.

Напомним, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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