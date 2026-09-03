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Магнитная буря 3 сентября: какой будет ее активность
Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойна в следующие несколько дней.
В четверг, 3 сентября геомагнитная активность будет спокойной. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 1,7 (зеленый уровень)
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, скорость солнечного ветра снижается до уровня фона. Солнечная активность остается низкой. Пока нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю.
Напомним, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.