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Три знака Зодиака, которые сегодня могут увидеть во сне важную подсказку
День контроля над энергетикой, когда каждый человек легко может понять, на каком уровне — подъеме или упадка — она у него находится.
Также в этот день — точнее, ночь — многим из нас могут присниться пророческие сны.
Сегодня, 3 сентября, с вещими снами могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но три из них увидят в них важную подсказку.
Лев
Львы редко обращают внимание на то, что считают «чепухой» — гадания, предсказания и сны. Однако сновидения, которые они увидят нынешней ночью, окажутся настолько яркими и эмоционально убедительными, что представители знака при всем желании не смогут от него отмахнуться.
Водолей
Водолеи относятся к снам равнодушно и особого значения им, как правило, не придают. Но на этот раз звезды рекомендуют им запомнить все, что они увидят ночью — содержащаяся во сне подсказка поможет им сориентироваться в сложившейся — важной — жизненной ситуации.
Рыбы
Рыбы, в отличие от других знаков Зодиака, запоминают сны, в каждом из которых — на их взгляд — содержится важная информация. И на этот раз предчувствие их не обманет: представителей знака будет ждать серьезное открытие, разумеется, если они смогут правильно его расшифровать.
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