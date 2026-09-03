Три знака Зодиака, которые сегодня могут увидеть во сне важную подсказку

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Также в этот день — точнее, ночь — многим из нас могут присниться пророческие сны.

Сегодня, 3 сентября, с вещими снами могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но три из них увидят в них важную подсказку.

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Лев

Львы редко обращают внимание на то, что считают «чепухой» — гадания, предсказания и сны. Однако сновидения, которые они увидят нынешней ночью, окажутся настолько яркими и эмоционально убедительными, что представители знака при всем желании не смогут от него отмахнуться.

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Водолей

Водолеи относятся к снам равнодушно и особого значения им, как правило, не придают. Но на этот раз звезды рекомендуют им запомнить все, что они увидят ночью — содержащаяся во сне подсказка поможет им сориентироваться в сложившейся — важной — жизненной ситуации.

Рыбы

Рыбы, в отличие от других знаков Зодиака, запоминают сны, в каждом из которых — на их взгляд — содержится важная информация. И на этот раз предчувствие их не обманет: представителей знака будет ждать серьезное открытие, разумеется, если они смогут правильно его расшифровать.

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