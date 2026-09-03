Астрологический прогноз на 3 сентября

Химера / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время разрушения прошлого ради будущего, неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов в личной жизни.

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Символ дня: химера.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, раухтопаз, сардоникс

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут непосредственно связаны со снижением иммунитета, поэтому важно принять меры по его укреплению.

Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов, а количество мяса — особенно жирного — максимально снизить.

Стрижка дня: день, когда волосы лучше не трогать.

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Дачные работы дня: корни растений становятся особенно уязвимыми — повредив их, можно погубить растение.

Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи профессионального астролога — переписывать свой гороскоп, что поможет изменить жизнь к лучшему.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать важную подсказку, но они требуют грамотного толкования.

Табу дня: со случайными знакомыми лучше не общаться — это может стать причиной серьезных неприятностей.

Цитата дня: «Жизнь — это игра, главное правило которой — считать, что это — не игра, а всерьез» (Алан Уотс).

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