- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 3 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время разрушения прошлого ради будущего, неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов в личной жизни.
Символ дня: химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный нефрит, раухтопаз, сардоникс
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут непосредственно связаны со снижением иммунитета, поэтому важно принять меры по его укреплению.
Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов, а количество мяса — особенно жирного — максимально снизить.
Стрижка дня: день, когда волосы лучше не трогать.
Дачные работы дня: корни растений становятся особенно уязвимыми — повредив их, можно погубить растение.
Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи профессионального астролога — переписывать свой гороскоп, что поможет изменить жизнь к лучшему.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать важную подсказку, но они требуют грамотного толкования.
Табу дня: со случайными знакомыми лучше не общаться — это может стать причиной серьезных неприятностей.
Цитата дня: «Жизнь — это игра, главное правило которой — считать, что это — не игра, а всерьез» (Алан Уотс).
Читайте также:
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков