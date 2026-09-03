Астрологічний прогноз на 3 вересня

Химера / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу під час роботи? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі особливості:

Астрологічна порада дня: час розривати з минулим заради майбутнього; необережне слово може стати причиною професійних невдач і конфліктів у особистому житті.

Реклама

Символ дня: Химера.

Реклама

Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, раухтопаз, сардонікс

Реклама

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, будуть безпосередньо пов’язані зі зниженням імунітету, тому важливо вжити заходів для його зміцнення.

Харчування протягом дня: у раціон слід включити якомога більше овочів і фруктів, а кількість м’яса — особливо жирного — максимально зменшити.

Стрижка дня: день, коли краще не чіпати волосся.

Реклама

Сьогоднішні дачні роботи: коріння рослин стає особливо вразливим — пошкодивши його, можна знищити рослину.

Магія та містика дня: можна — звісно, за допомогою професійного астролога — переписати свій гороскоп, що допоможе змінити життя на краще.

Денні сни: сни цієї ночі можуть дати важливу підказку, але їх потрібно правильно тлумачити.

Табу дня: краще не спілкуватися з випадковими знайомими — це може спричинити серйозні неприємності.

Цитата дня: «Життя — це гра, головне правило якої полягає в тому, щоб вважати, що це — не гра, а справжня справа» (Алан Уотс).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів