- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 2 мин
Витвицкая рассказала, как она себя чувствует на 38-й неделе беременности и почему уже была готова ехать в роддом
Телеведущая уже с нетерпением ждет встречи с сыном и признается, что последние недели даются ей нелегко.
Телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится на последних неделях беременности, рассказала, как проходят её последние дни перед родами и с какими чувствами она ждёт рождения первенца.
38-я неделя беременности для ведущей уже совсем не похожа на предыдущие. Соломия признается, что стала менее подвижной. Говорит, что теперь передвигается «как уточка». Организм уже начал подавать первые сигналы. У Витвицкой были тренировочные схватки. Однажды она даже подумала, что пора отправляться в роддом.
«38 недель. Кажется, я уже вступила в тот период, когда каждое сообщение от подруг может начинаться со слов: „Ну что, ещё нет?..“ А мы пока ждём нашей главной встречи. И я уже не такая стройная лань, как раньше, хожу как уточка, уже были тренировочные схватки и собиралась в роддом», — поделилась телеведущая.
По словам Витвицкой, подобные «ложные тревоги» в конце беременности — не редкость. Медики её роддома рассказывали, что будущие мамы иногда приезжают туда даже несколько раз за одну ночь, будучи уверенными, что роды уже начались.
«Медики в моем роддоме говорят, что бывает, что беременные приезжают по несколько раз за ночь, потому что думают, что уже „началось“. Друзья регулярно присылают забавные мемы про беременных и советы по уходу за малышом. И это всё так трогательно и очень мило», — рассказала Соломия.
Несмотря на волнение, телеведущая относится к этому периоду с юмором и благодарностью за поддержку близких. Она также решила поинтересоваться у своих подписниц, как те переживали последние недели ожидания перед родами.
Напомним, недавно Соломия Витвицкая устроила праздник в честь будущего сына. Тарабарова подготовила сюрприз.