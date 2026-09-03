Витвицкая рассказала, как она себя чувствует на 38-й неделе беременности и почему уже была готова ехать в роддом

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится на последних неделях беременности, рассказала, как проходят её последние дни перед родами и с какими чувствами она ждёт рождения первенца.

38-я неделя беременности для ведущей уже совсем не похожа на предыдущие. Соломия признается, что стала менее подвижной. Говорит, что теперь передвигается «как уточка». Организм уже начал подавать первые сигналы. У Витвицкой были тренировочные схватки. Однажды она даже подумала, что пора отправляться в роддом.

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«38 недель. Кажется, я уже вступила в тот период, когда каждое сообщение от подруг может начинаться со слов: „Ну что, ещё нет?..“ А мы пока ждём нашей главной встречи. И я уже не такая стройная лань, как раньше, хожу как уточка, уже были тренировочные схватки и собиралась в роддом», — поделилась телеведущая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

По словам Витвицкой, подобные «ложные тревоги» в конце беременности — не редкость. Медики её роддома рассказывали, что будущие мамы иногда приезжают туда даже несколько раз за одну ночь, будучи уверенными, что роды уже начались.

«Медики в моем роддоме говорят, что бывает, что беременные приезжают по несколько раз за ночь, потому что думают, что уже „началось“. Друзья регулярно присылают забавные мемы про беременных и советы по уходу за малышом. И это всё так трогательно и очень мило», — рассказала Соломия.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Несмотря на волнение, телеведущая относится к этому периоду с юмором и благодарностью за поддержку близких. Она также решила поинтересоваться у своих подписниц, как те переживали последние недели ожидания перед родами.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая устроила праздник в честь будущего сына. Тарабарова подготовила сюрприз.

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