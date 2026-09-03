"Динамо" объявило о трансфере ивуарийского легионера

Кеассе Ба / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо", которое в прошлом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ), разгромно проиграло "Буковине" (0:3), оформило трансфер вингера Кеассе Ба из швейцарского клуба "Лозанна Уши".

Столичный клуб подписал с 21-летним ивуарийцем контракт на 5 сезонов, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

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За киевлян полузащитник будет играть под 42-м номером. Сумма трансфера не разглашается, но журналист Саша Тавольери ранее сообщал, что стороны договорились о переходе ивуарийца за один миллион евро + бонусы, а также процент от суммы следующей продажи.

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"Поздравляем Кеассе в динамовской семье и желаем как можно больше результативных действий и побед в составе "бело-синих"", — поздравила легионера с переходом пресс-служба киевлян.

Кеассе Ба / © ФК Динамо Киев

Ба родился 17 декабря 2004 года. Карьеру начал на родине, откуда в феврале 2025 года перешел в "Арарат". Сыграл за армянский клуб 12 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

В июле 2025 года присоединился к швейцарскому клубу "Лозанна Уши", за который провел 44 матча, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач.

В этом сезоне Кеассе забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу в 5 поединках второго дивизиона Швейцарии, где его команда сейчас занимает первое место, а он возглавляет бомбардирскую гонку.

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"Очень рад присоединиться к клубу! Чувствую сейчас много положительных эмоций. Благодарен всем, кто помог сделать этот переход реальностью. Решение о переходе далось непросто. Но "Динамо" — титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому сделал свой выбор в его пользу.

У меня уже есть много опыта на взрослом уровне. Моя скорость может стать настоящей угрозой для соперников. Что хотел бы сказать болельщикам "Динамо"? Приходите на трибуны и поддерживайте команду, а мы приложим все усилия ради побед", — приводит слова Кеассе официальный сайт "бело-синих".

Сейчас "Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч киевляне проведут в воскресенье, 6 сентября, когда примут ЛНЗ в рамках пятого тура УПЛ. Игра начнется в 13:00.

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Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

Кроме того, лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины".

Также мы рассказывали, что легенда "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на разгромное фиаско "Динамо" от "Буковины" и возможное увольнение тренера.

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