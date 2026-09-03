"Динамо" оголосило про трансфер івуарійського легіонера

Кеассе Ба / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо", яке минулого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), розгромно програло "Буковині" (0:3), оформило трансфер вінгера Кеассе Ба зі швейцарського клубу "Лозанна Уші".

Столичний клуб підписав з 21-річним івуарійцем контракт на 5 сезонів, повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

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За киян півзахисник гратиме під 42-м номером. Сума трансферу не розголошується, але журналіст Саша Тавольєрі раніше повідомляв, що сторони домовилися про перехід івуарійця за один мільйон євро + бонуси, а також відсоток від суми наступного продажу.

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"Вітаємо Кеассе в динамівській родині та бажаємо якнайбільше результативних дій і перемог у складі "біло-синіх"", — привітала легіонера з переходом пресслужба киян.

Кеассе Ба / © ФК Динамо Київ

Ба народився 17 грудня 2004 року. Кар'єру розпочав на батьківщині, звідки в лютому 2025 року перейшов до "Арарата". Зіграв за вірменський клуб 12 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

У липні 2025 року приєднався до швейцарського клубу "Лозанна Уші", за який провів 44 матчі, забивши 12 голів та віддавши 5 результативних передач.

Цього сезону Кеассе забив 4 м'ячі та віддав одну гольову передачу у 5 поєдинках другого дивізіону Швейцарії, де його команда наразі посідає перше місце, а він очолює бомбардирські перегони.

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"Дуже радий приєднатися до клубу! Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю. Рішення про перехід далося непросто. Але "Динамо" — титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь.

У мене вже є чимало досвіду на дорослому рівні. Моя швидкість може стати справжньою загрозою для суперників. Що хотів би сказати вболівальникам "Динамо"? Приходьте на трибуни та підтримуйте команду, а ми докладемо всіх зусиль заради перемог", — наводить слова Кеассе офіційний сайт "біло-синіх".

Наразі "Динамо" з 6 очками після трьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч кияни проведуть у неділю, 6 вересня, коли приймуть ЛНЗ у межах п'ятого туру УПЛ. Гра розпочнеться о 13:00.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

Крім того, лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки "Динамо" від "Буковини".

Також ми розповідали, що легенда "Динамо" Йожеф Сабо відреагував на розгромне фіаско "Динамо" від "Буковини" та можливе звільнення тренера.

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