Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь похрестила 6-мисячну доньку та показала особлівій момент

Інна Бєлєнь з донькою / © instagram.com/innka_belen

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Переможниця 13-го сезону шоу «Холостяк» Інна Бєлєнь похрестила доньку Кіру та показала перші кадри з важливої для родини події.

Для знаменитості та її чоловіка Івана Яловенка цей день став особливим. Подружжя організувало хрещення своєї маленької донечки Кіри. Таїнство відбулося у колі найближчих людей. Молоді батьки поділилися зворушливими кадрами з церкви. Для важливої події вони обрали світле вбрання, а головна героїня дня постала у білосніжній сукні та чепчику. Після церемонії Інна присвятила доньці теплі слова.

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«Відтепер у тебе є твої земні янголи — хрещені батьки, які будуть поруч, любити тебе й оберігати на твоєму життєвому шляху. Молюсь, щоб Господь завжди тримав тебе під Своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко», — написала Інна.

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Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

На оприлюдненому відео можна побачити один із найважливіших моментів обряду. Поруч із Кірою були її батьки та хрещені. Зворушливі сімейні кадри швидко привернули увагу підписників блогерки, які поспішили привітати родину з особливою подією.

Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Хрещення доньки Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розсекретила листування з Тереном після появи доньки.

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