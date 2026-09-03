«Хтось відкрив скриньку Пандори»: Путін цинічно пояснив, чому Росія щоденно б’є по Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін знайшов чергове цинічне виправдання щоденним атакам на мирні українські міста. За його версією, Росія нібито лише «відповідає» на атаки України, забувши, схоже, хто запустив першу ракету.

Цинічні заяви російського диктатора наводять пропагандистські ЗМІ.

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«Росія завдає ударів у відповідь по Україні, щоб не кортіло нам шкодити», — заявив Путін.

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Водночас диктатор назвав відповідь РФ на українські удари «значущою» для тих, хто, за його словами, відкрив цю «скриньку Пандори». Схоже, у російській версії подій «скринька Пандори» відкрилася десь у лютому 2022 року — щоправда, Путін не уточнив, хто саме її відкрив.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. Внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії. За даними влади, є загиблий та п’ятеро — поранені. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані.

Також протягом цієї доби російські військові двічі атакували безпілотниками Хмельниччину. За офіційними даними, внаслідок обстрілу щонайменше одна людина поранена. Під час першої атаки уламки БпЛА впали на територію підприємства. Під час другої — виникла пожежа у складському приміщенні.

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