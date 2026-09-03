Розлучення через «Дію» вже працює: як подати заяву та коли шлюб розірвуть

Розлучення через «Дію»

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Українці відтепер можуть розірвати шлюб через мобільний застосунок «Дія». Новий цифровий сервіс орієнтований на пари, які ухвалили спільне рішення розійтися.

Про це повідомили у «Дії».

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Розлучення в «Дії» вже працює: як скористатися

Увесь процес повністю перевели у смартфон. Один із подружжя має сформувати електронну заяву, після чого інший підтверджує намір у власному додатку.

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Далі система автоматично звіряє необхідну інформацію з реєстрами ДРАЦС. Для оформлення потрібна обопільна згода — подати документ в односторонньому порядку неможливо.

Послуга платна — її оплачує той, хто першим подає на розлучення.

Аби подати заяву на розлучення в «Дії» дотримайтеся таких вказівок:

Відкрийте розділ «Сервіси». Оберіть «Сім’я», потім «Розірвати шлюб». Ознайомтеся з інформацією та натисніть «Почати». Перевірте відомості про актовий запис та персональні дані. Потім підтвердьте, що не маєте спільних неповнолітніх дітей, і натисніть «Далі». Виберіть дату та час конференції з реєстратором.

У застосунку також можна вибрати, яке прізвище буде вашим після розлучення. Після цього вкажіть дані для доставлення свідоцтва про розлучення.

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Офіційне розірвання шлюбу відбувається через місяць після звернення. Протягом цього часу заявники мають змогу скасувати запит — оновлення можна внести не пізніше ніж за чотири години до запланованої відеоконференції.

Якщо у вашій заяві на розлучення знайдуть недостовірні відомості, у послузі відмовлять.Раніше для розлучення вимагалося щонайменше двічі особисто прийти до відділу ДРАЦС та подати паперові документи. Водночас для громадян, які не користуються «Дією», зберегли можливість пройти процедуру традиційним шляхом.

Подання заяви на розлучення через суд також залишається обов’язковим у випадках, коли подружжя має спільних неповнолітніх дітей.

Як заплатити штрафи в «Дії»

Нагадаємо, штучний інтелект у «Дії» розширив функціонал: окрім пошуку послуг та формування витягів, користувачам стала доступна швидка оплата штрафів ПДР.

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Для цього достатньо написати Дія.АІ повідомлення про штрафи, обрати потрібний зі згенерованого списку та сплатити його безпосередньо у мобільному застосунку, отримавши офіційну квитанцію.

Статус оплати («сплачено», «очікує підтвердження» або «не зараховано») можна перевіряти в тому ж вікні чату з AI-агентом або у розділі «Штрафи ПДР». Також штучний інтелект здатен надавати розгорнуті юридичні консультації щодо спірних ситуацій на дорозі, підказувати алгоритм оскарження штрафу або взяття відповідальності за порушення, якщо авто належить іншій особі.

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