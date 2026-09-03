«Кто-то открыл ящик Пандоры»: Путин цинично объяснил, почему Россия ежедневно бьет по Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин нашел очередное циничное оправдание ежедневным атакам на мирные украинские города. По его версии, Россия якобы только «отвечает» на атаки Украины, забыв, похоже, кто запустил первую ракету.

Цинические заявления российского диктатора приводят пропагандистские СМИ.

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«Россия наносит ответные удары по Украине, чтобы не хотелось нам вредить», — заявил Путин.

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В то же время диктатор назвал ответ РФ на украинские удары «значимым» для тех, кто, по его словам, открыл этот «ящик Пандоры». Похоже, в российской версии событий «ящик Пандоры» открылся в феврале 2022 года — правда, Путин не уточнил, кто именно его открыл.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Напомним, днем 3 сентября в Днепре раздались взрывы. В результате удара загорелись склады логистической компании. По данным властей, есть погибший и пятеро ранены. 20-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также в течение этих суток российские военные дважды атаковали беспилотниками Хмельнитчину. По официальным данным, в результате обстрела по меньшей мере один человек ранен. Во время первой атаки обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Во время второй возник пожар в складском помещении.

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