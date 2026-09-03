Королева Мэри нарушила молчание и выразила поддержку новому королю и королеве Норвегии

Король Хокон, королева Метте-Марит, королева Мэри и король Фредерик / © Getty Images

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Дания одной из первых отреагировала на смерть короля Норвегии Харальда V на прошлой неделе, с которым датская королевская семья поддерживает тесные дружеские связи и общую историю.

Король и королева Дании также хотели публично выразить свою скорбь и в совместном заявлении подчеркнули доступность норвежского монарха: «Он создавал комфортную атмосферу в своем обществе. Он был замечательным человеком, с блеском в глазах и большим сердцем».

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Король Хокон, королева Метте-Марит, королева Мэри и король Фредерик / © Getty Images

Известно, что король Фредерик X и королева Мэри Датские примут участие в похоронах короля Харальда 9 сентября. Это событие соберет в Осло большое количество королевских домов континента, чтобы попрощаться с норвежским монархом, скончавшимся в возрасте 89 лет.

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На одном из недавних публичных мероприятий королева Мэри не скрывала своей скорби по поводу утраты и посвятила искренние слова монарху, с которым она познакомилась еще будучи кронпринцессой.

«Король Харальд был великим человеком. Всегда было настоящим удовольствием находиться в его обществе, и я понимаю, почему его называют „дедушкой всей Норвегии“, потому что он всегда был внимателен к своим ближним», — подтвердила она во время своего участия в юбилейном мероприятии Датской торговой палаты, пишет vanitatis.

Королева Мэри также хотела выразить поддержку новым королю и королеве Норвегии, Хокону и Метте-Марит, с которыми датчане поддерживают тесные отношения на протяжении многих лет.

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Getty Images

«Нам будет не хватать его заботы и внимания с нашей первой встречи, когда я только вступила в роль кронпринцессы. Новая королевская чета знает, что наши мысли с ними в это время больших перемен, и они могут рассчитывать на нашу полную поддержку», — добавила королева, публично выразив свою любовь и поддержку этому новому этапу в истории норвежской монархии.

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Напомним, что королева Мете-Марит является крестной матерью принца Кристиана, старшего сына короля Фредерика X и королевы Мэри.

Королева Мэри и королева Метте-Марит / © Getty Images

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